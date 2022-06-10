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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي.. هيثم فاروق لمحمد صلاح: يا بختنا بيك

محمد صلاح وهيثم فاروق
محمد صلاح وهيثم فاروق

وجه الإعلامي هيثم فاروق، رسالة إلي محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزي، عقب فوزه بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي عن رابطة اللاعبين المحترفين.

وكتب هيثم فاروق في تويتة له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “أفضل هداف الدوري الانجليزي، افضل اسيست في الدوري الانجليزي، أفضل لاعب في الدوري الانجليزي، يا بختنا بيك”.

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وعبر محمد صلاح جناح فريق ليفربول، عن سعادته البالغة بفوزه بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي عن رابطة اللاعبين المحترفين.

ونجح محمد صلاح في الفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي عن رابطة اللاعبين المحترفين بتصويت اللاعبين أنفسهم والصحفيين، وذلك للمرة الثانية في مسيرته.

وقال صلاح عقب تتويجه:" إنه لشيء عظيم أن تفوز بجائزة سواء كانت فردية أو جماعية، هذه جائزة كبيرة، هذا أمر جيد للغاية للفوز بها لأنها جاءت عن طريق أصوات اللاعبين، أنا سعيد وفخور بتحقيقها".

وأضاف: "أردت تحقيق لقب الدوري الإنجليزي قبل أي شيء، كذلك دوري أبطال أوروبا، لكن الجوائز الفردية تُمنح لأنك عملت بجد، تُظهر لك أنك عملت بجد حقًا وأنك حصلت على ما عملت من أجله".

وأردف:" لدي غرفتي مع خزانة للجوائز وتأكدت من وجود مساحة أخرى لواحدة آخرى، حدث ذلك عندما فزت بجائزة الحذاء الذهبي، أحافظ دائمًا على المساحة الخاوية من أجل جائزة أخرى وأحاول فقط أن أتخيل أن الجوائز ستأتي".

وتابع:" عندما تكبر تشعر أنك أكثر استقرارًا ، فإنك تتعامل بشكل أفضل مع الضغط وتعرف بالضبط ما تريده من كرة القدم. أنا أحاول فقط الاسترخاء حقًا ومساعدة الفريق".

واختتم قائلًا:"لهذا السبب أعتقد أنني فزت بجائزة أفضل صانع لعب ، لأنك أكثر دراية باللعبة ، لذلك تحاول أن تجعل الأشخاص بجوارك أفضل وتحاول أن تجعل نفسك أفضل أيضًا في اللعبة".

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