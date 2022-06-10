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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شيرين عبد الوهاب: محمد صلاح خط أحمر بالنسبة ليا

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب

علقت الفنانة شيرين عبد الوهاب علي الهجوم الذي يتلقاه محمد صلاح، لاعب المنتخب الوطني وليفربول الانجليزي، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وكتبت شيرين عبد الوهاب عبر خاصية “الاستوري”: “محمد صلاح خط أحمر بالنسبة ليا وانا واحدة من اللي عارفة قيمة محمد صلاح كويس جدًا، فا دا سؤال هو أكبر منه وعلي فكرة لسه باعتلي رسالة بيسأل فيها عليا”.

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عودتني الدنيا.. شيرين عبد الوهاب تعلن اسم أغنيتها الجديدة ألحان تامر عاشور

وكشفت الفنانة شيرين عبد الوهاب عن اسم أحدث أغنياتها المقرر طرحها قريبا، من كلمات أحمد المالكي، وألحان تامر عاشور وهي “عودتني الدنيا”، وذلك ردا على طلب أحد متابعيها على تطبيق انستجرام. 

وحرصت شيرين عبد الوهاب على التواصل مع جمهورها مرة أخرى من خلال لعبة الأسئلة والإجابات التي كشفت من خلالها مؤخرا العديد من تفاصيل حياتها وصفاتها الشخصية وأعمالها المرتقبة. 

ردت الفنانة شيرين عبد الوهاب على أحد متابعيها وجه سؤالا لها عبر خاصية استورى بـ حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام».

وسأل أحد متابعي الفنانة شيرين عبد الوهاب على إنستجرام قائلا: لية مفيش حفلات في مصر زي زمان . وردت شيرين قائلة: ان شاء الله شهر ٨ .

يذكر أن وجهت الإعلامية مفيدة شيحة، رسالة هامة للفنانة شيرين عبد الوهاب، في أزمتها الأخيرة مع المطرب حسام حبيب، مشيرة إلى أن هذه الأزمة سيطرت على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية.

وقالت مفيدة شيحة، في برنامجها الستات، المذاع عبر قناة النهار وان، لشيرين عبد الوهاب، "في أوقات الواحد لازم ياخد قرار حتى لو القرار ده هيقطع نفسه، وخلي بالك إنتي عندك ولاد، وهما بيعيشوا معاكي كل شيء، ومحتاجة تركزي في هذا الأمر".

وأضافت مفيدة شيحة، أن شيرين عبد الوهاب في حالة حب وإنكار وخايفة لتقوم نفسها متبقاش موجودة، موجه حديثها للفنان شيرين عبد الوهاب.

الفنانة شيرين عبد الوهاب شيرين عبد الوهاب محمد صلاح المنتخب الوطني ليفربول الانجليزي

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