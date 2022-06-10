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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عودتني الدنيا.. شيرين عبد الوهاب تعلن اسم أغنيتها الجديدة ألحان تامر عاشور

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب

كشفت الفنانة شيرين عبد الوهاب عن اسم أحدث أغنياتها المقرر طرحها قريبا، من كلمات أحمد المالكي، وألحان تامر عاشور وهي “عودتني الدنيا”، وذلك ردا على طلب أحد متابعيها على تطبيق انستجرام. 

شيرين

وحرصت شيرين عبد الوهاب على التواصل مع جمهورها مرة أخرى من خلال لعبة الأسئلة والإجابات التي كشفت من خلالها مؤخرا العديد من تفاصيل حياتها وصفاتها الشخصية وأعمالها المرتقبة. 

ردت الفنانة شيرين عبد الوهاب على أحد متابعيها وجه سؤالا لها عبر خاصية استورى بـ حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام».

وسأل أحد متابعي الفنانة شيرين عبد الوهاب على إنستجرام قائلا: لية مفيش حفلات في مصر زي زمان . وردت شيرين قائلة: ان شاء الله شهر ٨ .

يذكر أن وجهت الإعلامية مفيدة شيحة، رسالة هامة للفنانة شيرين عبد الوهاب، في أزمتها الأخيرة مع المطرب حسام حبيب، مشيرة إلى أن هذه الأزمة سيطرت على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية.

وقالت مفيدة شيحة، في برنامجها الستات، المذاع عبر قناة النهار وان، لشيرين عبد الوهاب، "في أوقات الواحد لازم ياخد قرار حتى لو القرار ده هيقطع نفسه، وخلي بالك إنتي عندك ولاد، وهما بيعيشوا معاكي كل شيء، ومحتاجة تركزي في هذا الأمر".

وأضافت مفيدة شيحة، أن شيرين عبد الوهاب في حالة حب وإنكار وخايفة لتقوم نفسها متبقاش موجودة، موجه حديثها للفنان شيرين عبد الوهاب.

شيرين شيرين عبد الوهاب تامر عاشور أغانى شيرين عبد الوهاب حسام حبيب

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