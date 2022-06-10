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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

لازم الضحكة تحضر.. آيتن عامر تخطف الأنظار من أحدث جلسة تصوير

آيتن عامر
آيتن عامر

نشرت الفنانة آيتن عامر صورًا جديدة لها من أحدث جلسة تصوير لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهرت آيتن عامر مرتدية قميص باللون الأبيض، مع بنطلون باللون الرمادي، تاركة خصلات شعرها بتسريحة كيرلي علي أكتافها، مع مكياج جذاب.

آيتن عامر: نخطط لتصوير خطافة الرجالة فيديو كليب

بمكياج جذاب.. أيتن عامر تخطف الأنظار في أحدث ظهور

كشفت الفنانة آيتن عامر عن ردود الفعل التي تلقتها بعد طرحها أغنية خطافة الرجالة.

وقالت "آيتن" في تصريحات لـ"صدى البلد": “الاغنية تصدرت تريند مواقع التواصل الاجتماعي عند طرحها وحتى عندما طرحت البرومو الخاص بها أعجب بها الناس، وأخطط الخطوة القادمة لأن نصورها على طريقة الفيديو كليب”.

يقول مقطع الأغنية: "عينك يدب فيها رصاصة.. رايحة جاية عليه .. زي ما بيقولوا عنيها فيه وتقول … عمالة تحبي وبتحاولي وبتقولي لا ذوقي ولا استايلي واتاريكي عمالة تتحايلي علشان تشوفيه".

“خطافة الرجالة” كلمات أحمد علاء الدين، وألحان نيس، وتوزيع زووم.

وكانت الفنانة أيتن عامر، ردت على أحد المتابعين بشأن نجاح أغنية خطافة الرجالة حيث كتبت متابعة لها “أيتن عامر لسه منزلة أغنية لايقة على واحدة أعرفها كده بس مش عاوزة أروح أقول”،وردت أيتن عامر “اعمليلها منشن”.

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