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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فيديو.. تامر حسني يشارك المتابعين كواليس حفل الجامعة الأمريكية

تامر حسني
تامر حسني

نشر الفنان تامر حسني فيديو كواليس حفل الجامعة الأمريكية، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهر تامر حسني في بداية الفيديو وهو يلقي التحية علي الجمهور أثناء دخوله للحفل، ونال الفيديو اعجاب عدد كبير من قبل المتابعين، وجاءت التعليقات كالآتي: 

الغالي اللي بحبه - دايما مكسر الدنيا - نجم العالم العربي”.

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وشهد حفل المطرب تامر حسني عديد من اللقطات والرسائل التى وجهها الى جمهوره كما وضع حدا للشائعات التى خرجت فى الفترة الاخيرة حول انفصاله عن زوجته بسمة بوسيل. 

وفوجئ الجمهور بمسرح ضخم غير مسبوق في مصر ومزود بمؤثرات إضاءة وبصرية خاطفه ليطلق الجمهور عليه العديد من الألقاب "المسرح الفضائي" و" مجرة تامر حسني". 

دخل تامر حسنى حفل الجامعة الأمريكية وسط الجمهور بمركبة اشبه بالصاروخ الذي نزل منه على ارض المسرح مرددا لأغنية "قولني كلام" وسط عاصفة من صيحات وهتافات الإعجاب.

للمرة الأولي ظهور ابنة تامر حسنى

ظهر لأول مرة ابنة تامر حسنى ليقدم معها أغنية “بحبك” وهى المرة الأولى أيضا التى تشاركان فيها أحد حفلاته بالغناء معه. 

وجه تامر حسنى فى هذا الحفل الذي اصطحب فيه عائلته ابنتيه وزوجته بسمة بوسيل رسالة الى جمهوره والى كل من تسول له نفسه بخروج عديد من الشائعات حول انفصاله عن زوجته ووجه اليها رسالة يعبر فيها عن حبه بطريقة غير مباشرة من خلال احتضانها وابنتيه امام الجمهور. 

حرص تامر حسني على مصافحة شاب من ذوي القدرات الخاصة من معجبيه قائلا : " كتر خيرك انك جيت"  وارسل له شكل قلب بيديه.

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