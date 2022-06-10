الشاب خالد: أشكر جميع من شارك في التعزية والدعاء للفقيدة أمي

شارك الفنان الجزائري الشاب خالد صورة له، داخل قبر والدته مبروكة خديجة، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وعلق الشاب خالد علي الصورة كاتبًا: “اشكر جميع من شارك في التعزية والدعاء للفقيدة امي أقولكم جزائكم الله خير الجزاء وتقبل الله دعائكم و نسأل الله أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ولا يريكم سوءًا في انفسكم ولا في من تحبون”.

وحرصت الفنانة نيكول سابا علي التعليق علي منشور الشاب خالد، وكتبت: “الله يرحمها”.

وأعلنت عدد من المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي الجزائرية وفاة الحاجة خديجة والدة الفنان الشاب خالد، وذلك وفق ما قاله المخرج الكويتي يعقوب المهنا.

ونشر يعقوب المهنا، تدوينة عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قال فيها: “اعزي اخي الشاب خالد الحاج ابراهيم ..واخوي مجيد الحاج ابراهيم .. بوفاة والدة الشاب خالد…الله يرحمها ويغفر لها ولا حول ولا قوة الا بالله .. الدعاء اخواني للحاجة فضلا وليس امرا”.

الشاب خالد أو ملك الراى كما يطلق عليه دائماً تمكن من الاستحواذ على قلوب المصريين ، والعربية انه قدم اغانى باللهجة الفرنسية وتفاعل معها الشعب المصرى ورددها دون ان يفهم قطاع كبير منهم معنى تلك الكلمات بشكل دقيق وكامل ، الا ان صوت الشاب واحساسه كانوا بمثابة ترجمة فورية كل المشاعر التى يريد المستمع ان يفهمها.