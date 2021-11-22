هل منعت الجزائر بث أغاني الشاب خالد بسبب صورة مع وزير مغربي؟

تداول رواد السوشيال ميديا في الساعات القليلة الماضية أخبار تفيد بمنع الجزائر بث أغاني الفنان الجزائري الشاب خالد بالقنوات والإذاعات الرسمية الجزائرية، بعد انتشار صورة تجمعه بوزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي، أثناء زيارته لدولة المغرب من أجل قضاء عطلة خاصة برفقة عائلته.

كان الشاب خالد قد زار المغرب مؤخرًا على هامش موسم "أصيلة" الثقافي ، ومكث عدة أيام في المدينة المغربية التراثية الشهيرة ، وشهدت الزيارة عدة لقاءات جمعته بمسئولين مغاربة منهم وزير العدل المغربي عبداللطيف وهبي ووزير الخارجية الأسبق محمد بنعيسى.

مواقع جزائرية تكشف سبب المنع:

من جانبه ذكر موقع "الجزائر 24" عن مصادر خاصة أن التعليمات التي صدرت لوسائل الإعلام الجزائرية بمنع أغاني خالد لم تكن "ورقية" بل شفهية ، وأن الإذاعات التزمت بالقرار على الفور ، خاصة وأنها ليست المرة الأولى التي تُمنع فيها أغاني خالد بالجزائر على خلفية مواقفه السياسية.

نفي الإذاعة الوطنية والتلفزيون الجزائري

و نفت الإذاعة الوطنية والتلفزيون الجزائري، صحة الأخبار المتداولة، وأكدت أن الخبر عار من الصحة، وهو مجرد شائعات تروّج لها بعض الجهات لاستغلال شعبية المغني الجزائري.

وأشارت إلى أنه لم تتلقى القنوات الرسمية أية تعليمات بمنع بث أغاني ملك الراي الجزائري، كما أنه بعد التحقق من الفيديو، اتضح أنه قديم يعود إلى ما قبل توتر العلاقات بين الجزائر والمغرب.

وأرجعت سبب الشائعات إلى شعبية الشاب خالد ونجوميته التي تخطت حدود الجزائر والعالم العربي، التي جعلته محل تجاذبات سياسية بين الجزائر والمغرب، رغم افتخار المغني الجزائري بجزائريته.

ولم يقف حب الكينج خالد للجزائر عائقا أمامه لإظهار محبته للشعب المغربي الذي يبادله نفس الشعور.

وتحاول جهات عدة خلق الفتنة بيت البلدين وكسر شعبية خالد في الجزائر، على غرار ما حدث مؤخرا بعد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للكينج مع وزير العدل المغربي ما أدى لتعرضه لانتقادات لاذعة بسبب الصورة، خاصة وأنها تزامنت مع التوتر المتصاعد بين الجزائر والمملكة المغربية.

الزيارة الأولي:

وتعد هذه أول زيارة للشاب خالد إلى مدينة أصيلة رغم امتلاكه لمنزل في مدينة مراكش المغربية، وقال "ملك الراي"، الذي سبق للعاهل المغربي الملك محمد السادس أن منحه الجنسية المغربية، إنه أعجب بمدينة أصيلة بعد أن زار بعض معالمها السياحية والثقافية، وقال إنه سيعود إليها لاحقا. وتوجه الشاب خالد بعد ذلك إلى طنجة لقضاء عطلة عائلية خاصة.