عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هل منعت الجزائر بث أغاني الشاب خالد بسبب صورة مع وزير مغربي؟

الشاب خالد
الشاب خالد

تداول رواد السوشيال ميديا في الساعات القليلة الماضية أخبار تفيد بمنع الجزائر بث أغاني الفنان الجزائري الشاب خالد  بالقنوات والإذاعات الرسمية الجزائرية، بعد انتشار صورة تجمعه بوزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي، أثناء زيارته لدولة المغرب من أجل قضاء عطلة خاصة برفقة عائلته.

كان الشاب خالد قد زار المغرب مؤخرًا على هامش موسم "أصيلة" الثقافي ، ومكث عدة أيام في المدينة المغربية التراثية الشهيرة ، وشهدت الزيارة عدة لقاءات جمعته بمسئولين مغاربة منهم وزير العدل المغربي عبداللطيف وهبي ووزير الخارجية الأسبق محمد بنعيسى.

مواقع جزائرية تكشف سبب المنع:

من جانبه ذكر موقع "الجزائر 24" عن مصادر خاصة أن التعليمات التي صدرت لوسائل الإعلام الجزائرية بمنع أغاني خالد لم تكن "ورقية" بل شفهية ، وأن الإذاعات التزمت بالقرار على الفور ، خاصة وأنها ليست المرة الأولى التي تُمنع فيها أغاني خالد بالجزائر على خلفية مواقفه السياسية.

 

نفي الإذاعة الوطنية والتلفزيون الجزائري

و نفت الإذاعة الوطنية والتلفزيون الجزائري، صحة الأخبار المتداولة، وأكدت أن الخبر عار من الصحة، وهو مجرد شائعات تروّج لها بعض الجهات لاستغلال شعبية المغني الجزائري.

وأشارت إلى أنه لم تتلقى القنوات الرسمية أية تعليمات بمنع بث أغاني ملك الراي الجزائري، كما أنه بعد التحقق من الفيديو، اتضح أنه قديم يعود إلى ما قبل توتر العلاقات بين الجزائر والمغرب.

وأرجعت سبب الشائعات إلى شعبية الشاب خالد ونجوميته التي تخطت حدود الجزائر والعالم العربي، التي جعلته محل تجاذبات سياسية بين الجزائر والمغرب، رغم افتخار المغني الجزائري بجزائريته.

 

ولم يقف حب الكينج  خالد للجزائر عائقا أمامه لإظهار محبته للشعب المغربي الذي يبادله نفس الشعور.

 

وتحاول جهات عدة خلق الفتنة بيت البلدين وكسر شعبية خالد في الجزائر، على غرار ما حدث مؤخرا بعد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للكينج مع وزير العدل المغربي ما أدى لتعرضه لانتقادات لاذعة بسبب الصورة، خاصة وأنها تزامنت مع التوتر المتصاعد بين الجزائر والمملكة المغربية.

الزيارة الأولي:

وتعد هذه أول زيارة للشاب خالد إلى مدينة أصيلة رغم امتلاكه لمنزل في مدينة مراكش المغربية، وقال "ملك الراي"، الذي سبق للعاهل المغربي الملك محمد السادس أن منحه الجنسية المغربية، إنه أعجب بمدينة أصيلة بعد أن زار بعض معالمها السياحية والثقافية، وقال إنه سيعود إليها لاحقا. وتوجه الشاب خالد بعد ذلك إلى طنجة لقضاء عطلة عائلية خاصة.

الشاب خالد بالقنوات والإذاعات الرسمية الجزائرية منع الجزائر بث أغاني الفنان الجزائرى الشاب خالد صورة تجمعه بوزير العدل المغربى عبد اللطيف وهبي زيارته لدولة المغرب

موضوعات متعلقة

الاربعاء .. مكان وموعد عزاء المخرج المسرحي مسعد الطنباري

بعد حملها دون زواج.. اللبنانية قمر ترزق بمولودتها الثانية | شاهد

نجوم الفن يقدمون العزاء في بكيزة هانم الدرملي .. الحزن يخيم علي الوسط الفني في نعي سهير البابلي

أشرف زكي يكشف عن موعد ومكان عزاء سهير البابلي .. خاص

أخبار الفن: وفاة سهير البابلي.. وهاني شاكر يتخذ قرارا بخصوص محمد رمضان

رئيس المركز القومي للسينما تنعى الفنانة سهير البابلي

هاني شاكر: نقابة المهن الموسيقية ستصدر قرارا بخصوص محمد رمضان.. فيديو

ماذا قال الشيخ الشعراوي لـ سهير البابلي وهل تخلصت من أموال الفن؟

ترشيحاتنا

حكم نهائي.. النقض تقضي بإعدام قاتلي حلاق طنطا

الدولار يقفز إلى أعلى مستوى له منذ عام.. وتراجع سعر الذهب بسبب بايدن

ميركل تدعو إلى تشديد الإجراءات لمكافحة الموجة الرابعة من كورونا

انطلاق مباراة غزل المحلة والأهلي بالدوري المصري وسط حضور جماهيري

الكشف عن مجسم كأس العرب.. من الذهب الخالص

الحياة عادت لطبيعتها.. نزح مياه الأمطار من أنفاق وميادين سموحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع صادم لـ أسعار الذهب.. ومفاجأة في عيار 21 اليوم الاثنين

رمضان صبحي يرفض قرار إيهاب جلال فى بيراميدز .. تفاصيل

بعد اضطراب الطقس.. غرق سموحة بمياه الأمطار |شاهد

استشكال ضد عودة مرتضى منصور لنادي الزمالك

شوبير: مفاجآت بالجمله في نادي الزمالك الثلاثاء المقبل

القضاء الإداري يرفض دعوى جديدة لمرتضى منصور.. تفاصيل

"اللي معندوش مشوار مهم ميخرجش" .. الأرصاد توجه تحذيرات للمواطنين في هذا الأسبوع | فيديو

وفاة الإعلامية أسماء مصطفى بعد صراع مع السرطان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فليذهب السرطان إلى الجحيم.. سلمى وأسماء مقاتلتان خاضتا حربا ملهمة ضد المرض اللعين

إنطلاق فعاليات التدريب المصرى الأردنى المشترك "العقبة 6"

المرض دمرني وجوزي شايفني أحلى ست.. رسالة وداع قبل وفاة الإعلامية أسماء مصطفى

في سطور.. رحلة كفاح المحاربة سلمى الزرقا مع سرطان العظام على مدار 6 سنوات

فيديو

ادعولها بالرحمة.. سلمى الزرقا قصة ملهمة في محاربة السرطان

وجهت رسالة لزوجها ووالدتها.. الكلمات الأخيرة للإعلامية أسماء مصطفى

ماذا قال لها الشعراوي.. هذا آخر ما نطقت به سهير البابلي قبل وفاتها

دون ضرورة طبية.. شيخ الأزهر: التحول الجنسي هوس لتغيير خلق الله

المزيد

ساحة رأي

هدى عامر تكتب.. عالم من الكتب

أحمد محي الدين يكتب: نبض العنف

رشا شكر تكتب : فن العشوائيات وحق التعبير

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول بين الواقع والمأمول

خالد الشناوي يكتب: رداء الصالحين والأولياء

إبراهيم يوسف يكتب: دين الجمال.. وطهارة القلب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «7»

مني أحمد

الساحرة فيروز

عبد الرازق توفيق

من آن لآخر

إلهام أبو الفتح

كيف يتحقق الحلم ؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عندي أمل

محمد مندور

الشارقة وحكاية أكبر معرض لحقوق النشر

دينا شرف الدين

كيف نامت الضمائر وأين اختفت الأخلاق؟

د. محمد مبروك

وسائل نشر الغسيل الاجتماعي!

اﻟﻤﺰﻳﺪ