رئيس أكاديمية البحث العلمي: الدولة تقوم بمشروع ضخم لإنتاج اللحوم والألبان

قال الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي، أن ما يحدث في الفترة الأخيرة شيء غير مسبوق، وكنا في الماضي نشتكي من قلة الإنتاجيات وعدم الدعم السياسي لمجال البحث العلمي والبحث العلمي لم يكن أولوية.



وأضاف الدكتور محمود صقر خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " التاسعة " المذاع على قناة الاولى، أن اليوم الدولة تقوم بمشروع ضخم وهو مشروع إنتاج اللحوم والالبان واستبدال المحلي بالمستورد ثم صناعة الأعلاف ثم صناعة الألبان وهى مجموعة من الصناعات المتكاملة مع بعضها البعض وهى صناعة قويه جدا .

وتابع أن الهدف من هذة الصناعة غير توفير الأمن الغذائي وخلق فرص عمل للشباب الخرجين وهو يدل على أن الدولة المصرية قادره على انشاء المشروعات واذا تم في دوله أخرى سيتم الاستعانه بخبراء اجانب وتوكين صناعة اللحوم الحمراء في حد نجاح كبير جدا.