14 يونيو.. ماذا يقول تاريخ ميلادك وما هي نصيحة الأبراج لك

قالت خبيرة الأبراج ماغي فرح أنه بانتظار مولود اليوم سنة ممتازة فتحتفل مواليد برج الجوزاء بعام غني بالاحداث السعيدة وتحتفل هذه المواليد بقلب منشرح وسعادة كبيرة كما يحمل الحظ مفاجأة او بشرى سارة او لقاء استثنائياً ولادة طفل خطوبة او زواج او نجاح لاحد الاولاد او مكاسب مالية .



مولود اليوم الثلاثاء 14 حزيران يونيو من برج الجوزاء



مولود اليوم من برج الجوزاء مخلوق اجتماعي يحب الإختلاط بالجنسين والصداقات المتعددة والمتشعبة مع جميع الفئات العمرية، كما تستطيع تمييز أصحاب هذا البرج من خلال تعدد مواهبهم وأعمالهم ، فقد تراه أستاذاً جامعياً وعازفاً على آلة ، ورياضي محترف ، كلها مجتمعة بذات الشخص معاً ، وهذا يرجع إلى طاقته الهائلة ونشاطه المتجدد الذي لا يعرف الرتابة والملل لذا فهو محب للسفر والتنقل بين الدول بشكل لافت للنظر .