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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

14 يونيو.. ماذا يقول تاريخ ميلادك وما هي نصيحة الأبراج لك

الابراج
الابراج

قالت خبيرة الأبراج ماغي فرح أنه بانتظار مولود اليوم سنة ممتازة فتحتفل مواليد برج الجوزاء بعام غني بالاحداث السعيدة وتحتفل هذه المواليد بقلب منشرح وسعادة كبيرة كما يحمل الحظ مفاجأة او بشرى سارة او لقاء استثنائياً  ولادة طفل خطوبة او زواج او نجاح لاحد الاولاد او مكاسب مالية .

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حظك اليوم الاثنين وتوقعات الأبراج

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حظك اليوم وتوقعات الأثنين 14-6- 2022 على الصعيد المهنى والعاطفي


مولود اليوم الثلاثاء 14 حزيران يونيو من برج الجوزاء


مولود اليوم من برج الجوزاء مخلوق اجتماعي يحب الإختلاط بالجنسين والصداقات المتعددة والمتشعبة مع جميع الفئات العمرية، كما تستطيع تمييز أصحاب هذا البرج من خلال تعدد مواهبهم وأعمالهم ، فقد تراه أستاذاً جامعياً وعازفاً على آلة ، ورياضي محترف ، كلها مجتمعة بذات الشخص معاً ، وهذا يرجع إلى طاقته الهائلة ونشاطه المتجدد الذي لا يعرف الرتابة والملل لذا فهو محب للسفر والتنقل بين الدول بشكل لافت للنظر .

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