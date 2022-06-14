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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

توقعات الأبراج وحظك اليوم الثلاثاء 14-5-2022 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

الابراج
الابراج

كثيرون لا يخطون خطوة ،دون متابعة الأبراج والفلك؛ لذلك تقدم خبيرة الأبراج ماغي فرح توقعات الأبراج وحظك اليوم الثلاثاء 14-5-2022 مهنيا وعاطفيا وصحيا . 

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حظك اليوم الاثنين وتوقعات الأبراج

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حظك اليوم وتوقعات الأثنين 14-6- 2022 على الصعيد المهنى والعاطفي


#الحمل


مهنياً: تشعر بقوة كبيرة لاختراق الحواجز والحصول على الدعم المطلوب، ويحمل إليك هذا اليوم مركزاً جديداً تختاره في حياتك
عاطفياً: تحاول قدر الإمكان ممارسة سحرك على الشريك وتنجح في ذلك، لأنك تدرك مكامن ضعفه تجاهك
صحياً: محاولة القيام غير مرة في الأسبوع بتمارين رياضية خفيفة لا بأس بها على الصعيد الصحي


#الثور


مهنياً: تمارس جاذبية كبيرة وتفرح بوجود الزملاء بقربك، تحفل مفكرتك بالمواعيد الجميلة المناسبة والأخاذة 
عاطفياً: قد تجد الحب إذا كنت وحيداً وتنعم بأوقات ممتعة مع الحبيب إذا كنت مرتبطاً، لكن حذار أصحاب النيات المبيتة
صحياً: لا تجازف في أي مجال، لأنّ التهوّر قد يقودك الى متاعب صحيّة أو حوادث مؤسفة


#الجوزاء


مهنياً: لا تتهوّر في اتخاذ قرار أو توقيع عقد لئلا تصاب بخيبة أمل، قد تحبط محاولاتك أو تؤجّل معاملاتك 
عاطفياً: تختار الوقت المناسب لتعبّر للشريك عن مدى تعلقك به، ما يشعره بالراحة والطمأنينة تجاه العلاقة بينكما
صحياً: تغضب بسبب وضع تفقد السيطرة عليه، فلا ترم نفسك في متاهات مجهولة النتيجة


#السرطان


مهنياً: تعمل لمشروع جديد وضخم، يتطلب عملاً جماعياً، وربما تستعين بأصحاب الاختصاص المقربين منك لإنجازه
عاطفياً: تتلقى دعوة إلى إحدى المناسبات الاجتماعية التي تتعرّف خلالها إلى شخص يجذبك بسرعة، وتقرر التقرب منه أكثر
صحياً: كُن حذراً وانتبه لصحتك وصحة الزوج او الزوجة، قد تقلق بسبب ما يتعلق بأحد المقرّبين منك

#الاسد 


مهنياً: تستريح من بعض الضغوط وتحقق ابتداء من اليوم حلماً ما، ويمكنك أن تبدأ حملة دعائية وتلاقي التأييد من قبل الزملاء
عاطفياً: الأجواء الإيجابية تسيطر هذا اليوم، وخصوصاً أنّ الشريك اقتنع بوجهة نظرك المتعلقة بأسس العلاقة بينكما
صحياً: خير البر عاجله، فانطلق يا عزيزي في مشاريعك الصحية اليوم قبل الغد


#العذراء 


مهنياً: أنت متعب نفسياً بسبب فشل مشاريعك، لا تيأس فالمستقبل واعد ويبشّر بالنجاح، ولا سيما أنك صاحب إرادة صلبة وعزيمة لا تلين 
عاطفياً: يعبّر لك الحبيب عن يأسه في إصلاحك وفي مساعدتك على توضيح مشاعرك، فلا تخذله بل سهّل له الأمور وكن أكثر تعاوناً
صحياً: تشعر ببعض التعب في العضلات، والسبب كثرة الإرهاق الذي تعانيه في العمل


#الميزان


مهنياً: يقدّر الآخرون تفانيك وإخلاصك في العمل، وتمارس تاًثيراً كبيراً وتصغي الى ما يقال لك باهتمام 
عاطفياً: تفكّر في قضية زوجية أو في شراكة أو تعيش رومانسية أو تفرح بالتفاتة من قبل الحبيب الذي تجنبك كثيراً في الآونة الأخيرة
صحياً: إدمان التدخين والكحول للتخلص من مشكلاتك يزيد الأمر سوءاً وتهمل صحتك إلى أقصى الحدود


#العقرب


مهنياً: قد تجد فرقاً كبيراً في العمل بعد التحسينات التي أدخلتها، لكن التقدم مهم من أجل أجواء مثمرة
عاطفياً: قد يضغط الشريك في سبيل توضيح الأمور المستقبلية، فكن جاهزاً لذلك وحضر له الأجوبة الشافية والمقنعة والمنطقية
صحياً: لا تدع الأفكار السود تسيطر عليك وتشعرك بالخوف من أي وعكة، الرياضة هي أفضل الحلول


#القوس


مهنياً: وجود القمر في برجك يجعلك تتلقّى سيلاً من العروض أو تعرف لقاءات واعدة جدّاً تكون بمثابة حافز مهمّ لتطوير أدائك
عاطفياً: تواجه بعض الصعاب في العلاقة العاطفية وقد تتصرف مع الشريك بشدّة أو بجفاء، فكن متيقّظًا لهذا الأمر 
صحياً: حاول زيارة الأقرباء في الجبل، والقيام بنزهة في أرجاء الطبيعة للتخفيف عن نفسك وللتخلّص من هموم العمل


#الجدي


مهنياً: يوم مناسب جدّاً يحمل اليك الحظ كما السفر الى بلدان بعيدة، قد تكون الحوافز كثيرة جدّاً والانفعالات المهنية سليمة
عاطفياً: شريك جديد ومغامرة عاطفية تفرض نفسها، لكن الصورة النهائية لم تتوضح بعد بانتظار المقبل من الأيام
صحياً: التوازن في كل شيء مفيد، ولا سيما على الصعيد الصحي إذا وازنت بين عملك وممارسة الرياضة


#الدلو


مهنياً: عودة المياه إلى مجاريها تولّد ارتياحاً وثقة كبيرة بينك وبين الزملاء في العمل، وينعكس الأمر إيجاباً لدى أرباب العمل 
عاطفياً: عليك أن تنسى الماضي، وتبحث عن شريك جديد يفهمك ويقف الى جانبك ويدعمك في كل الظروف التي يمكن أن تمر بها
صحياً: لا تتردد في استشارة الطبيب عند اللزوم، فالوقاية تبعد عنك الأخطار


#الحوت


مهنياً: تتوصل إلى إقناع جهات رسمية أو اجتماعية أو مهنية تعترض على تحرّكاتك وتبدو الأمور على درجة كبيرة من الارتياح 
عاطفياً: تجنب النقاشات العقيمة مع الشريك هذا اليوم، لأن ذيولها قد تكون طويلة ومريرة، ولا تسمح للخلافات بالظهور مجدداً 
صحياً: كن على قدر ما هو مطلوب منك للإبقاء على صحتك سليمة ومعافاة

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