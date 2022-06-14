توقعات الأبراج وحظك اليوم الثلاثاء 14-5-2022 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

كثيرون لا يخطون خطوة ،دون متابعة الأبراج والفلك؛ لذلك تقدم خبيرة الأبراج ماغي فرح توقعات الأبراج وحظك اليوم الثلاثاء 14-5-2022 مهنيا وعاطفيا وصحيا .



#الحمل



مهنياً: تشعر بقوة كبيرة لاختراق الحواجز والحصول على الدعم المطلوب، ويحمل إليك هذا اليوم مركزاً جديداً تختاره في حياتك

عاطفياً: تحاول قدر الإمكان ممارسة سحرك على الشريك وتنجح في ذلك، لأنك تدرك مكامن ضعفه تجاهك

صحياً: محاولة القيام غير مرة في الأسبوع بتمارين رياضية خفيفة لا بأس بها على الصعيد الصحي



#الثور



مهنياً: تمارس جاذبية كبيرة وتفرح بوجود الزملاء بقربك، تحفل مفكرتك بالمواعيد الجميلة المناسبة والأخاذة

عاطفياً: قد تجد الحب إذا كنت وحيداً وتنعم بأوقات ممتعة مع الحبيب إذا كنت مرتبطاً، لكن حذار أصحاب النيات المبيتة

صحياً: لا تجازف في أي مجال، لأنّ التهوّر قد يقودك الى متاعب صحيّة أو حوادث مؤسفة



#الجوزاء



مهنياً: لا تتهوّر في اتخاذ قرار أو توقيع عقد لئلا تصاب بخيبة أمل، قد تحبط محاولاتك أو تؤجّل معاملاتك

عاطفياً: تختار الوقت المناسب لتعبّر للشريك عن مدى تعلقك به، ما يشعره بالراحة والطمأنينة تجاه العلاقة بينكما

صحياً: تغضب بسبب وضع تفقد السيطرة عليه، فلا ترم نفسك في متاهات مجهولة النتيجة



#السرطان



مهنياً: تعمل لمشروع جديد وضخم، يتطلب عملاً جماعياً، وربما تستعين بأصحاب الاختصاص المقربين منك لإنجازه

عاطفياً: تتلقى دعوة إلى إحدى المناسبات الاجتماعية التي تتعرّف خلالها إلى شخص يجذبك بسرعة، وتقرر التقرب منه أكثر

صحياً: كُن حذراً وانتبه لصحتك وصحة الزوج او الزوجة، قد تقلق بسبب ما يتعلق بأحد المقرّبين منك

#الاسد



مهنياً: تستريح من بعض الضغوط وتحقق ابتداء من اليوم حلماً ما، ويمكنك أن تبدأ حملة دعائية وتلاقي التأييد من قبل الزملاء

عاطفياً: الأجواء الإيجابية تسيطر هذا اليوم، وخصوصاً أنّ الشريك اقتنع بوجهة نظرك المتعلقة بأسس العلاقة بينكما

صحياً: خير البر عاجله، فانطلق يا عزيزي في مشاريعك الصحية اليوم قبل الغد



#العذراء



مهنياً: أنت متعب نفسياً بسبب فشل مشاريعك، لا تيأس فالمستقبل واعد ويبشّر بالنجاح، ولا سيما أنك صاحب إرادة صلبة وعزيمة لا تلين

عاطفياً: يعبّر لك الحبيب عن يأسه في إصلاحك وفي مساعدتك على توضيح مشاعرك، فلا تخذله بل سهّل له الأمور وكن أكثر تعاوناً

صحياً: تشعر ببعض التعب في العضلات، والسبب كثرة الإرهاق الذي تعانيه في العمل



#الميزان



مهنياً: يقدّر الآخرون تفانيك وإخلاصك في العمل، وتمارس تاًثيراً كبيراً وتصغي الى ما يقال لك باهتمام

عاطفياً: تفكّر في قضية زوجية أو في شراكة أو تعيش رومانسية أو تفرح بالتفاتة من قبل الحبيب الذي تجنبك كثيراً في الآونة الأخيرة

صحياً: إدمان التدخين والكحول للتخلص من مشكلاتك يزيد الأمر سوءاً وتهمل صحتك إلى أقصى الحدود



#العقرب



مهنياً: قد تجد فرقاً كبيراً في العمل بعد التحسينات التي أدخلتها، لكن التقدم مهم من أجل أجواء مثمرة

عاطفياً: قد يضغط الشريك في سبيل توضيح الأمور المستقبلية، فكن جاهزاً لذلك وحضر له الأجوبة الشافية والمقنعة والمنطقية

صحياً: لا تدع الأفكار السود تسيطر عليك وتشعرك بالخوف من أي وعكة، الرياضة هي أفضل الحلول



#القوس



مهنياً: وجود القمر في برجك يجعلك تتلقّى سيلاً من العروض أو تعرف لقاءات واعدة جدّاً تكون بمثابة حافز مهمّ لتطوير أدائك

عاطفياً: تواجه بعض الصعاب في العلاقة العاطفية وقد تتصرف مع الشريك بشدّة أو بجفاء، فكن متيقّظًا لهذا الأمر

صحياً: حاول زيارة الأقرباء في الجبل، والقيام بنزهة في أرجاء الطبيعة للتخفيف عن نفسك وللتخلّص من هموم العمل



#الجدي



مهنياً: يوم مناسب جدّاً يحمل اليك الحظ كما السفر الى بلدان بعيدة، قد تكون الحوافز كثيرة جدّاً والانفعالات المهنية سليمة

عاطفياً: شريك جديد ومغامرة عاطفية تفرض نفسها، لكن الصورة النهائية لم تتوضح بعد بانتظار المقبل من الأيام

صحياً: التوازن في كل شيء مفيد، ولا سيما على الصعيد الصحي إذا وازنت بين عملك وممارسة الرياضة



#الدلو



مهنياً: عودة المياه إلى مجاريها تولّد ارتياحاً وثقة كبيرة بينك وبين الزملاء في العمل، وينعكس الأمر إيجاباً لدى أرباب العمل

عاطفياً: عليك أن تنسى الماضي، وتبحث عن شريك جديد يفهمك ويقف الى جانبك ويدعمك في كل الظروف التي يمكن أن تمر بها

صحياً: لا تتردد في استشارة الطبيب عند اللزوم، فالوقاية تبعد عنك الأخطار



#الحوت



مهنياً: تتوصل إلى إقناع جهات رسمية أو اجتماعية أو مهنية تعترض على تحرّكاتك وتبدو الأمور على درجة كبيرة من الارتياح

عاطفياً: تجنب النقاشات العقيمة مع الشريك هذا اليوم، لأن ذيولها قد تكون طويلة ومريرة، ولا تسمح للخلافات بالظهور مجدداً

صحياً: كن على قدر ما هو مطلوب منك للإبقاء على صحتك سليمة ومعافاة