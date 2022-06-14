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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

اكتشاف غير متوقع.. النحاس يمكنه القضاء على كورونا

كورونا نحاس
كورونا نحاس

لعل أكثر الأشياء المخيفة عن فيروس كورونا إمكانية انتقاله عبر الأسطح، إلا أن دراسة جديدة تؤكد أن النحاس يمكنه قتل فيروس كورونا المستجد أكثر من الفضة في طلاء الأسطح.


أكد الباحثون في جامعة الرور في بوخوم قدرتهم على إنتاج طرق لجعل النحاس والفضة يطلقان أيونات أكثر من المعتاد نتيجة للتآكل، وهي عملية تساعد على منع نمو البكتيريا والفيروسات مثل كورونتع أو قتلها تمامًا.

 

جاءت الدراسة ضمن ورقة بحثية نُشرت في مجلة Scientific Reports، وصف العلماء استخدام ما يسمى بنظام الرش الذي يمكن بواسطته تطبيق أنحف الطبقات أو النانويات الدقيقة من المعادن على مادة حاملة.

 

واعتمادًا على التسلسل أو الكمية التي يتم بها تطبيق المعادن الفردية، يتم إنشاء قوام سطحي مختلف. إذا تم أيضًا استخدام معدن ثمين مثل البلاتين، فإن الفضة تتآكل بشكل أسرع وتطلق المزيد من الأيونات المضادة للبكتيريا والفيروسات.

 

قال الباحث ألفريد لودفيج في بيان إعلامي: "في وجود معدن أثمن، يضحي المعدن الأساسي بنفسه مثل النحاس، إذا جاز التعبير". تسمى هذه الظاهرة مبدأ الأنود الذبيحي.

 

قال عالم الفيروسات ستيفاني بفاندر: "هذا هو السبب في أننا قمنا بتحليل الخصائص المضادة للفيروسات للأسطح المطلية بالنحاس أو الفضة بالإضافة إلى العديد من الأنودات الذبيحة القائمة على الفضة، وفحصنا أيضًا تركيبات النحاس والفضة فيما يتعلق بالتأثيرات التآزرية المحتملة".

 

قارن الفريق فعالية هذه الأسطح ضد البكتيريا مع فعاليتها ضد الفيروسات.

 

الأسطح ذات تأثير الأنود القرباني، وخاصة النانوباتش التي تتكون من الفضة والبلاتين وكذلك مزيج من الفضة والنحاس، أوقفت بكفاءة نمو البكتيريا.

 

ومع ذلك، ظهرت صورة مختلفة لفيروس كورونا المستجد قللت الطبقات النحاسية الرقيقة من الحمل الفيروسي بشكل ملحوظ بعد ساعة واحدة فقط.

 

من ناحية أخرى، لم يكن للأسطح الفضية المتناثرة سوى تأثير هامشي، ولم تؤثر النانويات الفضية على الفيروس أيضًا.

 

صرح Pfänder: "في الختام، أظهرنا تأثيرًا مضادًا للفيروسات واضحًا للأسطح المطلية بالنحاس ضد فيروس SARS-CoV-2 المسبب لـ كورونا في غضون ساعة واحدة، بينما لم يكن للأسطح المطلية بالفضة أي تأثير على العدوى الفيروسية".

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