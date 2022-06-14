يقدم الشيف الشربيني طريقة عمل البرجر المنزلي بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي ولذيذ لعشاق البرجر وبطريقة آمنة بعيدا عن الوجبات السريعة .



المقادير



- لحم العجل المفروم : 500 جرام به دهون بنسبه 10 الي 20٪

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- بيضة

- بودره بصل

- بودرة الثوم : ربع ملعقة صغيرة

- الماسترد : ملعقة صغيرة



طريقة التحضير :



اخلطي البيض مع الماسترد في وعاء.

اخلطي اللحم مع الثوم والبصل والملح والفلفل جيداً.

أضيفي خليط البيض للحم واخلطي جيداً حتى تتمازج المكونات.

اصنعي كرات من اللحم بالحجم المرغوب، وبسطيها بواسطة اليد او مكبس البرجر لضمان الاحجام متساويه

سخني القليل من الزيت في مقلاة غير لاصقة على النار، وضعي البرجر، وقلبي على الجهة الأخرى حتى ينضج.

يمكنك شوي البرجر على الجريل أيضاً.

اصنعي ساندويشات البرجر مع الجبن والخضار حسب الرغبة .