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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بسبب زيادة تكلفة التشغيل.. ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 14 يونيو

أسعار الحديد والأسمنت
أسعار الحديد والأسمنت

ساهمت الأزمات العالمية الأخيرة، في ارتفاع أسعار مواد البناء ومنها الحديد والأسمنت، وذلك نظرا لزيادة تكلفة المواد الخام وتشغيل الصناعة.

 وفي هذا السياق، يقدم  موقع “صدى البلد” خدمة معرفة أسعار مواد البناء من الحديد والأسمنت، اليوم الثلاثاء 14 يونيو 2022، بالتزامن مع إعلان عدد من شركات الحديد والصلب عن أسعار طن الحديد في الأسواق، خاصة بعدما شهدت أسعار الحديد انخفاضا خلال الأيام الماضية.

متوسط سعر طن الحديد 

ووصل متوسط سعر طن الحديد حاليا بالأسواق للمستهلك بين 18300 جنيه 18500 جنيه بعد أن وصل في وقت سابق بنهاية  21 ألف جنيه ، بينما سجل سعر الطن 15300  يوم 14 مارس الماضي.

 

أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 14 يونيو: 


سعر طن حديد عز 18170 جنيه للطن - تسليم أرض المصنع

سعر طن حديد السويس 18070 جنيه للطن - تسليم أرض المصنع

سعر طن حديد المصريين 18070 جنيها للطن -تسليم أرض المصنع

سعر طن حديد المراكبي 18050 جنيها للطن -تسليم أرض المصنع

سعر طن حديد العشري 18000 جنيه للطن -تسليم أرض المصنع

ويضاف على كل طن ما يتراوح بين 200 الي 300 جنيهًا حال شراء المنتج من التاجر أو الموزع.

 

أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء 14 يونيو 2022 جاءت أسعار الأسمنت كالتالي:


أسمنت المسلح 1240 جنيها للطن بعد 1170 الأسبوع الماضي

أسمنت النصر 1200 جنيه للطن

أسمنت المعلم 1190 جنيها للطن

اسمنت وادى النيل  1200 جنيه للطن

أسمنت  المخصوص 1210 جنيهات للطن

أسمنت أسوان 1200 جنيه للطن

أسمنت سيناء 1190 جنيها للطن

أسمنت حلوان 1250 جنيها للطن

أسمنت السويدى  1250 جنيها للطن

أسمنت العسكري بني سويف 1185 جنيها للطن

يذكر أن هذه الأسعار ليس لها علاقة بأسعار بيع المصانع، حيث ترتبط بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها شاملة مصروفات النقل ولا تشمل الإكراميات ومصروفات التعتيق.

أسعار مواد البناء الحديد والأسمنت أسعار مواد البناء من الحديد والأسمنت متوسط سعر طن الحديد أسعار الحديد اليوم الثلاثاء أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء

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