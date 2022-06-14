عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة حالة تعد على مساحة قيراط في كفر الشيخ.. صور

إزالة تعديات
إزالة تعديات

تمكنت حملة مجلس مدينة كفر الشيخ، بناءً على توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف المهندسة عايدة ماضي، السكرتير العام المساعد، من إزالة التعديات على الأراضي الزراعية بعزبة الخامي التابعة لقرية الحمراوي، على مساحة قيراط، وتم تسليم الأرض لجهة الولاية.
 

توريد 231 ألفاً و489 طن قمح لصوامع وشون كفر الشيخ

نهلة نصير وكيلاً لطب كفر الشيخ لشئون الدراسات العليا والبحوث

ووجهت السكرتير العام المساعد بالتعامل بكل حزم مع جميع أنواع التعديات على الأراضي الزراعية، وإزالتها من المهد على الفور، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة.

 

 يأتي هذا تنفيذًا لتعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ بالتعامل الفوري مع جميع التعديات على الأراضي الزراعية، وتحويل المخالفين إلى النيابة المختصة، وتسليم الأرض لجهة الولاية.

IMG-20220614-WA0024
IMG-20220614-WA0024
IMG-20220614-WA0023
IMG-20220614-WA0023
IMG-20220614-WA0021
IMG-20220614-WA0021
IMG-20220614-WA0022
IMG-20220614-WA0022
IMG-20220614-WA0019
IMG-20220614-WA0019
IMG-20220614-WA0020
IMG-20220614-WA0020
IMG-20220614-WA0018
IMG-20220614-WA0018
IMG-20220614-WA0017
IMG-20220614-WA0017
IMG-20220614-WA0016
IMG-20220614-WA0016
IMG-20220614-WA0015
IMG-20220614-WA0015
IMG-20220614-WA0013
IMG-20220614-WA0013
IMG-20220614-WA0014
IMG-20220614-WA0014
IMG-20220614-WA0011
IMG-20220614-WA0011
IMG-20220614-WA0012
IMG-20220614-WA0012
إزالة التعديات محافظ كفر الشيخ الأراضى الزراعية كفر الشيخ التعديات على الاراضي الزراعية إزالة التعديات على الاراضي الزراعيه جمال نور الدين اللواء جمال نور الدين التعديات علي الأراضي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالأرقام .. الحقيقة الكاملة لأزمة رسوب طلاب مدرسة كاملة في نتيجة اولى و 2 ثانوي

0-10 نتيجة اللقاء الأول.. تاريخ مواجهات مصر وكوريا الجنوبية

موعد مباراة مصر وكوريا الجنوبية بتوقيت القاهرة والدول العربية والقنوات الناقلة

بعد حريق منزل محمد هنيدي .. أشهر الأسباب ونصائح لوقاية البيوت بالصيف

حكم لفريق واحد في 5 مباريات.. فرج عامر يهاجم لجنة عصام عبدالفتاح

مفاجأة مدوية .. جلسة بين الأهلي وموسيماني لإعلان رحيل المدرب

بالأرقام.. كيفية حساب دعم رغيف الخبز بداية من يوليو

موعد مباراة الأهلي وايسترن كومباني في الدوري المصري والقنوات الناقلة

موضوعات متعلقة

توريد 231 ألفاً و489 طن قمح لصوامع وشون كفر الشيخ

نهلة نصير وكيلاً لطب كفر الشيخ لشئون الدراسات العليا والبحوث

تضامن كفر الشيخ تناقش أضرار ختان الإناث والزواج المبكر

إصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة نصف نقل بـ كفر الشيخ

رئيس جامعة كفر الشيخ يتفقد لجان امتحانات كلية الزراعة.. صور

تكثيف حملات النظافة ورفع كفاءة الإنارة في كفر الشيخ.. صور

رئيس جامعة كفر الشيخ ينصف معيدا بكلية التجارة.. مستند

توريد 231 ألف طن قمح لصوامع وشون كفر الشيخ

ترشيحاتنا

لجنة بحث الشكاوى بوزارة الرياضة تبدأ فحصا شاملا لاتحاد الكرة.. فيديو

سعفان يتابع دورات التدريب بالمحافظات ..والبدء على التفصيل والحياكة بالإسماعيلية

ملكش دعوة بجمال علام.. شوبير: تلقيت تهديدا من أحد مسؤولي اتحاد الكرة

منظومة الشكاوى: التعامل مع ملايين الاستغاثات يؤكد جهود الدولة لإعلاء شأن المواطن

الإسكان تطرح أراضى بنشاط تجاري إداري سكني في العاشر من رمضان.. تفاصيل

جزر سليمان تدافع عن اتفاقها مع الصين: ضروري لأمننا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذر.. ارتداء الشبشب في المنزل يضر بالصحة

الصيف يبدأ رسميا 21 يونيو.. واليوم حار نهارًا على القاهرة معتدل ليلا

فتاة تتعرض للاعتداء راكعة على ركبتيها.. مقطع فيديو يثير الفزع في الصين

بـ235 مليون مشاهدة.. أول فيديو تم نشره على يوتيوب منذ 17 عاما

فيديو

حرب نووية محتملة.. أبرز تصريحات أحمد أبوالغيط مع أحمد موسى.. فيديو جراف

قطعت الاتصالات عن دول.. عاصفة شمسية تضرب الأرض.. فيديو جراف

خلاف عائلي وانتهي.. انتهاء أزمة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

أحدهم حاول إلقاء نفسه من السطح.. قصص نجوم مع الاكتئاب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

القوة الناعمة

مصطفى زايد

كيف أنصف الخطاب الصوفي المرأة؟

مجدي أبوزيد

الجامعات الأهلية.. الواقع والمأمول

طارق إسماعيل

الإصلاح الرياضي

نادية صبره

تعز المُحاصرة

إبراهيم النجار

الشمال السوري.. والصراع الدولي

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا اللعب مع الوطن بالرياضة

غادة جابر

في مركز الإبداع

اﻟﻤﺰﻳﺪ