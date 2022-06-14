المصريين الأفارقة تنظم زيارة ميدانية للسفير السنغالي لاكتشاف قدرة المصانع المصرية الإنتاجية

نظمت جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، برئاسة الدكتور يسري الشرقاوي، زيارة للسفير السنغالي أبو بكر صار، ووفد مرافق إلى شركة “اجيماك”، باعتبارها نموذجا وطنيا براقا في قطاع الطاقة والكهرباء.

في بداية الزيارة قدمت شركة “اجيماك” عرضا عن أنشطتها وشراكتها ومنتجاتها، ودارت العديد من المناقشات بين وفد الجمعية والسفير السنغالي وقيادات الشركة، والتي تضمنت بعض النقاط الخاصة بتوزيع الطاقة الكهربائية في السنغال.

وفي كلمته، رحب المهندس مدحت رمضان، رئيس اجيماك، بالسفير السنغالي ووفد الجمعية المرافق، و أبدى رغبته بالتعاون مع دولة السنغال لتوزيع الطاقة الكهربائية بها، مؤكدًا أن “الشركة لديها خبرات كبيرة امتدت لأعوام، ونعمل على التعاون المشترك في محولات الجهد المختلفة، وتكرار تجربة اجيماك في الدول الأفريقية المختلفة وخاصة السنغال”.

كما أكد المهندس مدحت رمضان بدء التنسيق مع الجمعية؛ لاستقبال الطلاب الأفارقة لتدريبهم بالشركة من باب المسئولية المجتمعية، مشددا على ضرورة فتح قنوات تواصل بين مصر والسنغال في قطاع الكهرباء.

من جانبه، أكد السفير السنغالي أن مصر تقود قاطرة التنمية من خلال الكوادر الموجودة بها في جميع المجالات، مشددًا على التطور الكبير الذي لاحظه في جميع المجالات، وأوضح أنه يريد الاستفادة من خبرة الشعب المصري وطاقاتها البشرية خاصة في مجال الطاقة الكهربائية.

وأشاد بما تحققه مصر من قفزات كبيرة في معدلات الأداء، وكذلك نجاح جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة في تقديم صورة مشرقة عن الصناعة المصرية، مشيرا إلى أن مصر والسنغال بينهما علاقات وثيقة، حيث تم توقيع اتفاقية في مجال الطاقة منذ أشهر بين رئيس مصر ورئيس السنغال؛ لتطوير وتنمية مجال الكهرباء في السنغال.

واختتم السفير السنغالي حديثه بدعوة قادة شركة اجيماك ووفد الجمعية لزيارة السنغال وتنشيط التعاون بين البلدين في أسرع وقت.

وأكد الشرقاوي أن هذه الزيارة تأتي في إطار حرص الجمعية على دعم وتبادل الخبرات بين الشركات المصرية ودول القارة السمراء في جميع المجالات، خاصة مجالات تصنيع الكهرباء، معلنًا عن تنسيق الجمعية مع عدد من الدول الأفريقية لدعم التعاون في مجالات الطاقة الكهربائية.

وقال إن الجمعية تحرص على التواجد في السنغال من خلال العديد من الأنشطة، مؤكدًا أن البداية ستكون بمجال الطاقة، وشدد على أن الشركات المصرية تحتاج إلى الثقة للانطلاق داخل عمق القارة الأفريقية.

وفى كلمته، أثنى الدكتور يسري الشرقاوي على المجهودات العملاقة التي يبذلها السفير السنغالي، وأشاد بالإنجازات الضخمة التي تنفذها شركة اجيماك، وقال الشرقاوى "توجد محددات كثيرة للاستثمار الصناعي يجب أن نعمل عليها سويًا وتمهد لها الحكومات ممثله في سفاراتها".

وتم عمل زيارة ميدانية للمصنع لاكتشاف قدرة المصانع المصرية الإنتاجية، وبحث الحضور كيفية وضع خارطة طريق للعمل مع القطاعين الخاص والعام، ومن المقرر دراسة خطة إنشاء مصنع بالسنغال للتدريب والتوريد والتصنيع ونقل الإمكانيات والخبرات المصرية.