أمير عزمي بعد خسارة منتخب مصر أمام كوريا: محتاجين جذر لكل المنظومة

علق أمير عزمي مجاهد نجم الزمالك السابق، على هزيمة المنتخب الوطني اليوم أمام منتخب كوريا الجنوبية برباعية.

وكتب عزمي فى تغريدة له عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر «‏ماتش كوريا الجنوبية خير تمثيل لوضع الكرة المصرية بالكامل أندية وإدارة ومنتخبات 😐 محتاجين جذر لكل المنظومة".



أهداف مباراة مصر وكوريا الجنوبية:

أحرز هدفي كوريا الجنوبية في الشوط الأول، هوانج يوي في الدقيقة 17، وكيم يونج في الدقيقة 21.

وسجل مصطفى محمد هدف تقليص الفارق لمنتخب مصر في الدقيقة 38، ثم ذهب لإيهاب جلال ووجه له التحية.

وتعرض أحمد رفعت لإصابة عضلية في الدقيقة 68 وغادر ملعب المباراة وحل زيزو بدلا له، ثم تعرض مصطفى محمد لإصابة عضلية أيضا في الدقيقة 80 وحل أحمد عاطف بدلا له.

جاء هدف كوريا الجنوبية الثالث من تسديدة قوية لـ تشو جو سونج في الدقيقة 85، سكنت الزاوية اليسرى لمرمى الشناوي.

وأحرز منتخب كوريا الجنوبية الهدف الرابع في الوقت المحتسب بدلا من الضائع عن طريق كون تشانج.