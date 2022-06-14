إبراهيم عبد الجواد بعد الخسارة أمام كوريا: التجربة بكل القائمين عليها مينفعش تكمل

علق الإعلامي إبراهيم عبد الجواد، على هزيمة المنتخب الوطني اليوم أمام منتخب كوريا الجنوبية برباعية.

وكتب عبد الجواد فى تغريدة له عبر صفحته الرسمية علي موقع تويتر "‏‏شكراً إيهاب جلال .. شكراً اتحاد الكرة .. مش عشان الخسارتين وبس .. لكن التجربة دي بكل ملابساتها بكل القائمين عليها مينفعش تكمل ‎#مع_السلامة‎#مصر_كوريا".





أهداف مباراة مصر وكوريا الجنوبية:

أحرز هدفي كوريا الجنوبية في الشوط الأول، هوانج يوي في الدقيقة 17، وكيم يونج في الدقيقة 21.

وسجل مصطفى محمد هدف تقليص الفارق لمنتخب مصر في الدقيقة 38، ثم ذهب لإيهاب جلال ووجه له التحية.

وتعرض أحمد رفعت لإصابة عضلية في الدقيقة 68 وغادر ملعب المباراة وحل زيزو بدلا له، ثم تعرض مصطفى محمد لإصابة عضلية أيضا في الدقيقة 80 وحل أحمد عاطف بدلا له.

جاء هدف كوريا الجنوبية الثالث من تسديدة قوية لـ تشو جو سونج في الدقيقة 85، سكنت الزاوية اليسرى لمرمى الشناوي.

وأحرز منتخب كوريا الجنوبية الهدف الرابع في الوقت المحتسب بدلا من الضائع عن طريق كون تشانج.