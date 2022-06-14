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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

على غير المتوقع.. موجة حارة مبكرة تضرب فرنسا قبل بداية فصل الصيف

نافورة مياه في فرنسا
نافورة مياه في فرنسا

في علامة جديدة على الاحتباس الحراري، من المتوقع أن تضرب فرنسا موجة حر مبكرة بشكل خاص اعتبارًا من الأربعاء ، حيث تصل درجات الحرارة إلى 38 درجة مئوية في جنوب فرنسا.

ووفقا لموقع “ميتيو فرانس” ستؤثر موجة الحر على الجنوب أولا مع انحسارها قبل وصولها إلى الشمال.

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الأرصاد: فصل الصيف يبدأ منتصف الأسبوع القادم

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الصيف يبدأ رسميا 21 يونيو.. واليوم حار نهارًا على القاهرة معتدل ليلا

وكانت قد توقعت خدمة الأرصاد الجوية أن تصل درجات الحرارة إلى 35 إلى 38 درجة مئوية من منتصف الأسبوع حتى نهاية الأسبوع ، ولا يتوقع أن تنخفض إلى أقل من 20 درجة.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية إن موجة الحر هذا العام ستصل مبكرًا بشكل غير معتاد، مع توقع درجات حرارة طبيعية في ذروة الصيف.

ويرجع هذا التغيير في درجات الحرارة إلى نظام الضغط المنخفض الموجود بين جزر الأزور وماديرا في المحيط الأطلسي، وستصل ذروة  موجة الحر في فرنسا بين يومي الخميس والسبت.

يعد تكاثر موجات الحرارة واشتدادها من أوضح مظاهر تغير المناخ الناجم عن الأنشطة البشرية.

ويعد هذا الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة ظاهرة مستمرة منذ بداية القرن الحادي والعشرين، إذ شهدت فرنسا العديد من موجات الحرارة الاستثنائية، خاصة التي حدثت في صيف عام 2003، أو في يونيو 2019.

فرنسا الأرصاد الجوية هيئة الأرصاد الجوية درجات الحرارة الاحتباس الحراري المناخ الجنوب الصيف المحيط الأطلسي

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