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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رونالدو بعد رحيل مارسيلو عن ريال مدريد : اذهب لمغامرة جديدة

رونالدو ومارسيلو
رونالدو ومارسيلو

وجه البرتغالي ولاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي كريستيانو رونالدو، رسالة إلى زميله السابق مارسيلو،  بعد رحيله عن ريال مدريد أمس.

وكتب رونالدو على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أكثر من مجرد زميل في الفريق، أخ أعطتني إياه كرة القدم، داخل وخارج الملعب".

وأضاف: "أحد أكبر النجوم الذين سعدت بمشاركته غرفة تبديل الملابس، أذهب وأتمنى التوفيق لك في كل شيء خلال المغامرة الجديدة يا مارسيلو".

وودع مارسيلو في مؤتمر صحفي فريق ريال مدريد الذي قضى فيه 15 عاما حتى أصبح أحد القادة التاريخيين للنادى الملكى.

رحيل مارسيلو فريق ريال مدريد كريستيانو رونالدو التواصل الاجتماعي موقع التواصل الاجتماعي تويتر بعد رحيله

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