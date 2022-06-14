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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ستساهم في تعميق العلاقات الخاصة

بينيت يرحب بزيارة بايدن لإسرائيل والسعودية

الرئيس الأمريكي جو
الرئيس الأمريكي جو بايدن

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم الثلاثاء، أنه سيستضيف الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال زيارته إلى المنطقة في يوليو المقبل.

ومن المقرر أن يزور بايدن تل أبيب في 13 و13 يوليو المقبلين، حسبما ذكر بيان صادر عن مكتب بينيت.

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وحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أوضح البيان أن زيارة بايدن لإسرائيل "ستساهم في تعميق العلاقات الخاصة والشراكة الاستراتيجية القائمة بين الدولتين، بالإضافة إلى تعميق الالتزام الأمريكي بأمن واستقرار إسرائيل والمنطقة".

وأضاف أنه "في إطار زيارة الرئيس المرتقبة، سيتم الكشف عن خطوات تعني بتعزيز اندماج إسرائيل في الشرق الأوسط وبتعزيز ازدهار المنطقة برمتها، إلى جانب تفاهمات بشأن توطيد التعاون الأمني والمدني بين الولايات المتحدة وإسرائيل على نحو سيطلق التحالف القائم بين كلتا الدولتين إلى قمم جديدة".

وأشار البيان إلى أن إسرائيل "ترحب بزيارة الرئيس إلى المنطقة، وضمن ذلك زيارته بالغة الأهمية إلى المملكة العربية السعودية وجهوده الرامية إلى تعزيز المصالح المشتركة للدول وإلى توسيع دائرة السلام الإقليمي".

وكان البيت الأبيض قد أعلن في وقت سابق أن بايدن سيزور الشرق الأوسط في جولة خارجية من 13 إلى 16 يوليو، تبدأ بزيارة إسرائيل والضفة الغربية ثم المملكة العربية السعودية.

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