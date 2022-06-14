الديوان الملكي السعودي: بايدن يزور المملكة 15 يوليو المقبل ولمدة يومين

يبدأ الرئيس الأمريكي جو بايدن، زيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية يومي 15، 16 يوليو المقبل، بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، تعزيزاً للعلاقات الثنائية التاريخية والشراكة الاستراتيجية المتميزة بين البلدين، والرغبة المشتركة في تطويرها في المجالات كافة.

وذكر الديوان الملكي السعودي - في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية /واس/- ان بايدن سيلتقي خلال الزيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، لبحث أوجه التعاون الثنائي، ومناقشة سبل مواجهة التحديات التي تواجه المنطقة والعالم.

كما يتضمن جدول الزيارة في يومها الثاني حضور الرئيس بايدن قمة مشتركة دعا إليها خادم الحرمين الشريفين، قادة دول مجلس التعاون الخليجي وزعماء بالمنطقة.