30 صورة ترصد انتظام الدراسة في المدارس اليوم بعد انتهاء اجازة عيد الفطر

أعلنت الإدارات التعليمية ، انتظام الطلاب في المدارس اليوم الثلاثاء بعد عودة الدراسة وانتهاء اجازة عيد الفطر

وقالت الإدارات التعليمية : أن نسب الحضور في المدارس مرتفعة اليوم ، وهناك إلتزام كامل بإجراءات انضباط العملية التعليمية في المدارس

وفتحت جميع المدارس الموجودة في مختلف محافظات الجمهورية أبوابها من جديد اليوم الثلاثاء لإستقبال الطلاب ، معلنةً عودة الدراسة رسمياً لإستكمال الترم الثاني ، وذلك بعد انتهاء اجازة عيد الفطر المبارك .

وقال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في تصريح خاص لموقع صدى البلد ، أن تحديد اليوم الثلاثاء ليكون موعداً لعودة الدراسة في المدارس بعد عيد الفطر ، يأتي تنفيذاً لقرار رئيس مجلس الوزراء الذي قرر رسميا انتهاء اجازة عيد الفطر 2026 اليوم الإثنين .

وأضاف المصدر : أنه من المقرر بعد انتهاء اجازة عيد الفطر المبارك ، أن تشهد المدارس استكمال تدريس مناهج ومقررات الترم الثاني ، واستئناف التقييمات الأسبوعية للطلاب ، حيث تعود العملية التعليمية للسير بشكل طبيعي ، مع تسجيل الغياب والتأكيد على اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد الطلاب غير الملتزمين بنسب الحضور المقررة .

إلغاء مواعيد رمضان في المدارس

ومن جانبها .. أعلنت الصفحات الرسمية للمدارس على فيس بوك ، عن عودة الدراسة اليوم بمواعيد ما قبل رمضان الخاصة بحضور وإنصراف الطلاب ، حيث أكدت بعض المدارس أن موعد طابور الصباح 7:30 صباحاً ، بينما اكدت مدارس أخرى أن موعد طابور الصباح 7:45 صباحا

امتحانات شهر مارس 2026

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، انطلاق امتحانات شهر مارس 2026 ، اعتباراً من السبت الموافق ٢٨ مارس ٢٠٢٦ للمديريات التعليمية التي تعمل بها المدارس من يوم السبت ويوم الأحد الموافق ٢٩ مارس ٢٠٢٦ للمديريات التعليمية التي تعمل بها المدارس من يوم الأحد.

ونفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تعليق الدراسة في المدارس خلال امتحانات شهر مارس 2026

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن امتحانات شهر مارس 2026 سوف تعقد في المدارس في جزء من اليوم الدراسي ، مع استمرار باقي اليوم الدراسي بشكل طبيعي وفقا لخطة المناهج الدراسية دون تأثير على باقي حصص اليوم الدراسي بالمدرسة