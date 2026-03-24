مواجهات الجولة السادسة من الدور النهائي للسوبر الممتاز للطائرة

تُقام اليوم الثلاثاء، منافسات الجولة السادسة من الدور النهائي للدوري السوبر الممتاز للكرة الطائرة لموسم 2025-2026.

وتشهد الجولة إقامة 4 مباريات تُقام جميعها على صالة الدكتور حسن مصطفى، حيث يلتقي سبورتنج والجزيرة في الساعة الواحدة ظهرًا، فيما يلتقي بتروجت والاتحاد في الساعة الثالثة عصرًا.

ويواجه الأهلي نظيره الطيران في الساعة الخامسة مساءً، على أن تُختتم مباريات الجولة بلقاء الزمالك والقناة في الساعة الثامنة مساءً.

وتُقام منافسات الدور النهائي بمشاركة ثمانية فرق، وهي: الأهلي، الزمالك، بتروجت، سبورتنج، الطيران، القناة، الجزيرة، والاتحاد السكندري.

ويُلعب هذا الدور بنظام الدوري من دور واحد على مدار 7 جولات، حيث يسعى كل فريق لحصد أكبر عدد من النقاط من أجل حسم اللقب.