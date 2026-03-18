قرعة كأس الناشئين تحت 15 عامًا للكرة الطائرة تسفر عن مواجهات قوية في دور الـ16

أجرت اللجنة العليا للمسابقات بـالاتحاد المصري للكرة الطائرة مراسم قرعة دور الـ16 من بطولة الكأس للناشئين تحت 15 عامًا للموسم الرياضي 2025/2026، والتي أسفرت عن مواجهات قوية ومثيرة بين الفرق المشاركة.

وجاءت أبرز مواجهات هذا الدور بمواجهة الأهلي مع الطيران، بينما يلتقي سموحة مع مصر للبترول، في لقاء متكافئ بين الفريقين.

كما يصطدم بتروجت بنظيره صيد القطامية، فيما يواجه 6 أكتوبر فريق هليوليدو.

وفي باقي المواجهات، يلتقي سبورتنج مع الزهور، بينما يواجه الزمالك فريق دلفي، كما يلتقي وادي دجلة إسكندرية مع دجلة اكتوبر، ويصطدم الصيد بالدقى بوادي دجلة المعادي.

ومن المقرر أن تُقام مباريات دور الـ16 يوم الاثنين الموافق 24 مارس الجاري وسط ترقب كبير لمستوى الفرق المتنافسة، في ظل سعي الجميع لحجز بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي والمنافسة على اللقب.

وتُعد البطولة واحدة من أبرز بطولات الناشئين في الكرة الطائرة المصرية، حيث تشهد مشاركة عدد كبير من الأندية القوية التي تسعى لاكتشاف وصقل المواهب الواعدة للمستقبل.