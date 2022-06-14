لطيفة تخطف الأنظار بإطلالة مميزة من أحدث جلسة تصوير.. شاهد

خطفت المطربة التونسية لطيفة، أنظار متابعيها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، فى أحدث جلسة تصوير لها.



وظهرت "لطيفة" بإطلالة مميزة وهي ترتدي بلوزة ملونة وبنطلون من الجينز، وحذاء أسود صيفي، وتركت شعرها البني منسدلا واعتمدت مكياجا ناعما أبرز جمالها.



من المقرر أن تطرح المطربة لطيفة ألبومها الجديد خلال الفترة المقبلة، تقدم فيه المطربة التونسية مجموعة من الأغنيات باللهجات التونسية والمصرية والعراقية.



الجدير بالذكر، أن أغنية “الأستاذ” هي آخر عمل فني للفنانة التونسية لطيفة، والتي تم طرحها على منصة الفيديوهات “يوتيوب” وحققت نجاحًا كبيرًا وأعلى مشاهدات، الأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وسام عبد المنعم.