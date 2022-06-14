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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أمراض النباتات.. 3 ندوات عن العفن الهبابي في أشجار المانجو بأسوان خلال مايو

3 ندوات عن العفن
3 ندوات عن العفن الهبابي في أشجار المانجو

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ملخصا بأهم انشطة معهد بحوث أمراض النباتات، التابع لمركز البحوث الزراعية خلال شهر مايو الماضي.

وقال الدكتور اشرف خليل مدير المعهد، ان فيما يخص متابعة الحالة المرضية للمحاصيل على مستوى الجمهورية، تم من خلال باحثو المعهد المرور على محافظات المنيا – أسيوط – بنى سويف –الاسماعليه – الغربيه –الدقهليه للوقوف علي الحالة المرضيه لمحاصيل الخضر وكتابة التوصيات المناسبة، فضلا عن المرور علي زراعات المانجو والعنب و الموالح والكمثري بمحافظات القليوبية والإسماعيلية والغربية والدقهلية، واعطاء التوصيات اللازمة للمزارعين، كذلك تم المرور علي زراعات النخيل بتوشكي و تمت التوصية بالعلاجات المناسبة، كذلك تم ايضا المرور على محصول قصب السكر بمحافظتي قنا والأقصر.


وبالنسبة لنشاط المعهد في الارشاد والتدريب، اشار خليل الى انه تم تنفيذ عدد 3 ندوات عن العفن الهبابي في أشجار المانجو بمراكز محافظة أسوان وندوة بالمحلة الكبري بمحافظة الغربية وندوتان بمراكز قنا وندوة بمحافظة السويس وعدد 4 ندوات بمراكزمحافظة المنوفية، فضلا عن تنفيد10 ندوات ارشادية عن أمراض الذرة الرفيعة بمحافظات الفيوم –اسيوط - سوهاج– قنا.

واوضح خليل الى ان النشاط البحثي للمعهد، خلال مايو،  انه تم نشر عدد 6 بحوث في مجلات علمية دولية، وبالنسبة للنشاط الإنتاجي، تم فحص عدد (262) عينة تقاوى وبذور محاصيل مختلفة وبيتموس واردة من الخارج بمعامل المعهد لتحديد صلاحية دخلولها من الناحية المرضية، فضلا عن فحص عدد (73) عينة نباتية خاصة بالشركات والمزارعين لتشخيص الأمراض النباتية وطرق المكافحة، كذلك الإشتراك فى أعمال (13) لجنة فحص نباتات واردة من الخارج بموانىء الوصول المختلفة، وفحص عدد (67) مزرعة لبيان خلوها من الأمراض، كذلك تعريف أثاث نيماتودا، اضافة الى فحص عدد (24) طرد بهم تقاوى محاصيل مختلفة.

الزراعة معهد امراض النباتات مايو أمراض الارشاد ندوة

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