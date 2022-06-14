ذوى الهمم بالشباب والرياضة ينظم يوماً ترفيهياً بالقرى الأكثر احتياجا

ينظم مكتب شباب ذوى الهمم بوزارة الشباب والرياضة يوماً ترفيهياً لأبناء القرى الأكثر احتياجاً بمحافظتى القاهرة والجيزة تحت عنوان "حياة كريمة"، وذلك خلال الأسبوع المقبل بالمركز الأوليمبى بالمعادي.

تُقام الفعاليات تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وتتضمن مسابقات رياضية، وأنشطة ترفيهية، ولقاء حواري مع ذوى القدرات والهمم فى إطار اهتمام وزارة الشباب والرياضة بأبناء مصر من ذوى الهمم، والحرص على دمجهم فى مختلف الأنشطة والبرامج، وفق توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وتتنوع المسابقات المقرر تنظيمها لذوى الهمم ما بين مسابقات رياضية فى "كرة القدم الخماسي، وكرة السلة إناث بالصالة المغطاة"، بالإضافة إلى ورش عمل فنية.

ويقوم مكتب شباب ذوى المهم بوزارة الشباب والرياضة بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة بكل من القاهرة والجيزة بشأن مشاركة أبناء قرى المحافظتين الأكثر احتياجاً فى فعاليات اليوم الترفيهي كمرحلة أولى يتبعها تنفيذ نسخ أخرى من تلك الفعاليات فى مختلف المحافظات؛ لإدخال السعادة فى نفوس ذوى الهمم، وتشجيعهم على ممارسة الرياضة، كما يمكن للراغبين المشاركة فى فعاليات اليوم التواصل مع مديريتى القاهرة والجيزة لتسجيل البيانات.