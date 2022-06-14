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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

24 يونيو.. أنغام تحيي حفلا غنائيا في الكويت

انغام
انغام

أعلنت المطربة أنغام عن حفلها القادم والذى يقام في الكويت وذلك عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".


وكتبت انغام قائلة "جمهوري في الكويت لقاؤنا يتجدد في مسرح الأرينا يوم ٢٤ يونيو 🎶 ❤️#أنغام_في_الكويت"


يذكر أن أنغام قدمت العديد من الحفلات الناجحة فى الوطن العربي حيث تتمتع بجمهور كبير من المحبين وكان آخر حفلاتها فى عيد بالمملكة العربية السعودية.

وكانت قد طرحت أنغام اخر أغنية لها منذ أسابيع قليلة وهى “لوحة باهتة” من كلمات نادر عبدالله، ألحان تامر عاشور، توزيع طارق مدكور.

كلمات الأغنية: “عارف إحنا طول فراقنا زي إيه.. زي لوحة باهتة لونها ما يترسمش، زي سطر في صفحة متشخبط عليه، زي طفلين وقت لما بيغلطوا.. بتلاقيهم خافوا يومها وعيطوا، زي حرفين مشبوكين واتفرطوا.. زي طرفين مقطوعين مابنتلضمش”.

أغنية “لوحة باهتة” من كلمات نادر عبدالله، ألحان تامر عاشور، توزيع طارق مدكور، كلمات الأغنية: “عارف إحنا طول فراقنا زي إيه.. زي لوحة باهتة لونها ما يترسمش، زي سطر في صفحة متشخبط عليه، زي طفلين وقت لما بيغلطوا.. بتلاقيهم خافوا يومها وعيطوا، زي حرفين مشبوكين واتفرطوا.. زي طرفين مقطوعين مابنتلضمش”.

كما قدمت أنغام أغنية لسه بتوحشني مع المطرب اللبناني وائل كفوري والتى حققت نجاح كبير جداً وتعد هى الأغنية الأولى لوائل باللهجة المصرية حيث كان حريصاً على تقديم أغنياته باللهجة اللبنانية فقط.

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IMG_٢٠٢٢٠٦١٤_١٩٤٤٠٠
موعد حفلها الكويت أنغام موقع تبادل الصور والفيديوهات نادر عبدالله لوحة باهتة أنغام في الكويت

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