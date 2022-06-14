وزير الرياضة يُهنئ منتخب السباحة البارالمبية بعد وصول4 لاعبين لنهائيات بطولة العالم بالبرتغال

هنأ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، منتخب السباحة البارالمبى بعد وصول ٤ لاعبين إلى نهائيات بطولة العالم فى ماديرا البرتغال للمرة الأولى منذ فترة طويلة.

وأثنى وزير الشباب والرياضة على الأداء المتميز الذي قدمه أبطال السباحة البارالمبيين في بطولة العالم والمقامة فى ماديرا بالبرتغال، وتحقيق العديد من الإنجازات، وأرقاما شخصية جديدة لهم في رياضة السباحة، تأكيداً على قدرة أبناء مصر من ذوى القدرات والهمم على التحدي والتفوق في شتى المجالات.

وحققت السباحة ملك عبد الشافى المركز الرابع على مستوى العالم فى سباق 100 متر صدر فى تصنيف طبى فئة sp4 بزمن قدره 2.16 وكانت قريبة من الفوز بالميدالية البرونزية بفارق خمس ثوان فقط عن بطلة فرنسا.

كما فازت آية أيمن عباس بالمركز السابع على مستوى العالم فى سباق 100 متر حرة فى فئة طبية s6 وكسرت رقمها السابق وحققت رقما افريقيا جديدا سجل باسم مصر، حيث حققت رقما قدره 1:21 دقيقة.

كما تأهل أيضا يوسف محمد لنهائيات البطولة لأول مرة فى تاريخه بسباق 150 مترا متنوعة فى فئة طبية sm3 .

وفاز زياد كحيل بالمركز الثامن على العالم فى سباق 100 متر صدر فئة طبية sp4 بزمن قدره 2.05 دقيقة.

وفي السياق ذاته، هنأ الدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنة البارالمبية اللاعبين والجهاز الفنى على هذه النتائج ، ووعدهم باستمرار تقديم كل الدعم لمنتخب السباحة من تدريبات ومشاركة فى بطولات دولية لتحسين الرانك العالمى ورفع مستوياتهم، حتى يصبحوا مؤهلين للحصول على ميداليات خلال دورة الالعاب البارالمبية باريس 2024.

وأعرب الدكتور أيمن الجندى مدرب عام المنتخب أنه رغم ظروف البطولة الصعبة إلا أن السباحين نجحوا فى تحقيق ارقام جيدة ولأول مرة فى بطولة العالم فى الفترة الأخيرة يتأهل اربعة سباحين لنهائيات بطولة العالم ويحققون مراكز جيدة ، والمفاجأة كانت بتحقيق المركز الرابع على العالم من خلال ملك عبد الشافى بعد حصولها على المركز الثامن فى اولمبياد طوكيو وكانت قريبة من الفوز بميدالية، وبذلك اصبحنا على بعد خطوة من تحقيق ميدالية فى اولمبياد باريس 2024.

وتعد هذه النتائج إنجاز كبير للسباحة البارالمبية فى ظل صغر اعمار السباحين وكونها المرة الأولى منذ فترة طويلة التى يصل فيها أربعة سباحين إلى نهائيات بطولة العالم.

وشاركت البعثة فى طابور عرض البطولة خلال حفل الافتتاح الذى حضره محمد يحيى يوسف رئيس البعثة وعضو مجلس إدارة اللجنة البارالمبية المصرية والدكتور ايمن الجندى مدرب عام المنتخب والسباحة آية ايمن عباس التى مثلت المنتخب فى حفل الافتتاح ، ويضم المنتخب فى بطولة العالم خمسة سباحين ، ومعهم الجهاز المعاون الذى يضم عماد مدبولى مدرب وإدارى الفريق والدكتور هاجد العنتبلى طبيب المنتخب.