كريستيانو رونالدو يقضي العطلة مع صديقته جورجينا وأطفاله.. شاهد

حرص البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي، علي مشاركة جمهوره ومتابعيه صورة جديدة له من عطلته الصيفية وذلك عبر حسابه علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".



وظهر كريستيانو رفقة صديقته جورجينا واطفالهما، اثناء تناولهما وجبة الغداء وعلق قائلا "العطلة مع الحب".

كشف تقرير صحفي عن مكاسب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، من وراء حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.



وذكر موقع “Hopper HQ"، أن كريستيانو رونالدو يحصل على مبلغ يتراوح من 880 ألف إلى مليون دولار، مقابل كل منشور يشاركه عبر إنستجرام.



ويعد رونالدو الأكثر متابعة على موقع إنستجرام، حيث يتابعه 453 مليون شخص حول العالم.