سقوط عصابة الشرطة المزيفة لاختطاف صاحب شركة وطلب فدية بأكتوبر

تمكنت مباحث الجيزة من ضبط 3 متهمين بخطف صاحب شركة في مدينة 6 أكتوبر، وطلب فدية من أسرته، وتم تحرير المحضر، وإحالتهم إلى النيابة التي تولت التحقيقات.

وردت معلومات لرجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تفيد باختطاف عدد من الأشخاص "مالك شركة استيراد وتصدير" داخل شقة بمدينة 6 أكتوبر، وبإجراء التحريات تبين أن 3 متهمين بينهم مقاول وراء ارتكاب الجريمة، حيث ادعوا أنهم ضباط شرطة، واستدرجوا المجني عليه إلى شقة بمدينة 6 أكتوبر، واختطفوه وطلبوا فدية من أسرته، نتيجة معاملات مالية بينهم.

وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الجريمة، فتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.