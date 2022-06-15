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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

لاعب وزن ثقيل سابق يضرب رجلا بالشارع حتى أفقده الوعي بلندن.. فيديو

مشاجرة
مشاجرة

تحولت منطقة بالقرب متجر بيع طعام لندن إلى ساحة مصارعة عامة، إذ قام بطل وزن ثقيل سابق بضرب أحد المحتفلين في لندن.

ووفقا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، ضرب “فرانسيس” بطل الوزن الثقيل البريطاني السابق ومؤسس “بوكس بارك” وهو يضرب رجلا في مشاجرة خارج حديقة بالقرب من استاد"ويمبلي".

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ترك فرانسيس الرجل فاقدا للوعي وملقى على الأرض، من المعروف عن فرانسيس قوته، وهو نفسه الذي قاتل مايك تايسون سابقا.

تم رصد على بطل الوزن الثقيل السابق البالغ من العمر 57 عامًا ، والذي يعمل حارسًا في ملعب شمال لندن ، على كاميرا المراقبة وهو يضرب الرجل ويشتم الموظفين.

ويظهر في الفيديو صوت رجل وهو يشتم فرانسيس بصوت مرتفع، ويقول له : “أتمنى أن تصاب بنوبة قلبية أيها السمين”، وما زالت الشرطة تحقق في هذا الحادث الذي وقع قبل 4 أيام.

مسيرته كلاعب وزن ثقيل كانت ناجحة سابقا، إذ حصل فرانسيس في عام 2006 على قفازات الملاك الاحترافي، ولكن في عام 2009 أدين بارتكاب جريمة اعتداء.

بطل الملاك الوزن مشاجرة الشرطة اعتداء الموظفين نوبة قلبية موظف احتراف مصارعة جريمة شمال لندن

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