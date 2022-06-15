علاء نبيل: منتخب مصر يعاني فنيًا منذ 12 عامًا.. والجماهير زهقت مسكنات

قال علاء نبيل، مدرب منتخب مصر السابق، إن منتخب مصر يُعاني للغاية منذ 12 عامًا بالتحديد من عام 2010 عندما توج بآخر بطولة قارية له، مطالبًا بضرورة تصحيح المسار.

وأضاف نبيل، خلال لقاء مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن الجماهير المصرية نفد صبرها من المسكنات، خاصة وأن عدم إيجاد حلول أصاب الجميع بالإحباط.

وأشار علاء نبيل، إلى أن منتخب مصر خاض مباراة مصر وكوريا الجنوبية في أجواء غير طبيعية، بخلاف أن هناك ظروف خارجة عن الإرادة أدت إلى توتر اللاعبين على الرغم من سوء أداء اللاعبين في الطبيعي.

وأوضح مدرب منتخب مصر السابق، أن التنظيم الدفاعي سيء للغاية، وأهداف كوريا الجنوبية، كشفت الأزمة، مضيفًا «الناس فقدت الأمل في المنتخب والكرة المصرية أصبحت في خطر».