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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بلومبيرج: ألمانيا رفضت تأميم «غازبروم جرمانيا» قلقاً من رد فعل بوتين

ألمانيا ترفض تأميم
ألمانيا ترفض تأميم "غازبروم جرمانيا" قلقا من رد فعل بوتين

ذكرت تقارير إعلامية أن مستشار ألمانيا أولاف شولتز رفض فكرة وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك تأميم "غازبروم جرمانيا"، لأنه كان قلقا من رد الفعل المحتمل للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وحسب وكالة "بلومبيرج" الأمريكية، فإن المستشار الألماني كان قلقاً من أن قرار التأميم قد يثير غضب بوتين ويصعد الخلافات بشأن واردات الغاز الروسي.

وفي وقت سابق، كشفت الوكالة أن السلطات الألمانية تخطط لتخصيص ما يصل إلى 10 مليارات يورو لإنقاذ شركة "غازبروم جرمانيا" المملوكة سابقا لشركة غازبروم.

من جهتها، قررت الحكومة الألمانية، منح شركة "غازبروم جيرمانيا" قرضا بهدف إنعاشها وتجنب إفلاسها، وذلك عقب إعلان الشركة الأم "غازبروم" الروسية وقف مشاركتها بالشركة الألمانية وجميع أصولها.

وقالت الحكومة الألمانية في بيان إنها قررت تمديد وصاية القسم الألماني السابق لشركة غازبروم، مضيفة أنه "من أجل ضمان أمن الإمدادات الألمانية ستكفل الحكومة إدارة شركة (غازبروم جيرمانيا) وحمايتها بشكل طويل الأجل".

وأشارت ألمانيا إلى أن "الشركة تعاني من ضائقة بسبب العقوبات الروسية قد تصل بها إلى حد الإفلاس".

وأوضحت أن "تخصيص قرض من خلال بنك التعمير "KfW" سيمنع التأثير التعاقبي في سوق الطاقة، عندما يؤثر إفلاس شركة واحدة على بقية الصناعة، وسيتم استخدام الأموال المقترضة للحفاظ على السيولة وشراء الغاز".

وتابع البيان "تأتي هذه الخطوة بهدف إرسال إشارة واضحة إلى السوق بأن الغرض من هذه الإجراءات هو ضمان أمن الطاقة في ألمانيا وأوروبا بأكملها".

وكان وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك أعلن، في 4أبريل، أن شركة "غازبروم جيرمانيا" سيتم نقلها تحت وصاية وكالة الشبكة الفيدرالية، بعد أيام من إعلان شركة الغاز الروسية "غازبروم" وقف مشاركتها في الشركة الألمانية وجميع أصولها.

في المقابل، اعتبرت روسيا أن تأميم الشركات التابعة لها ينتهك القانون الدولي بشكل خطير.

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