عبد الجليل: لاعبو منتخب مصر خاضوا مباراة كوريا وتركيزهم مُنصب على القمة

يرى محمد عبد الجليل نجم منتخب مصر الأسبق، أن لاعبو منتخب مصر خاضوا مباراة كوريا الجنوبية وتركيزهم كان منصب على مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، من أجل لفت أنظار الجماهير.

وتابع عبد الجليل أثناء وجوده ضيفًا في برنامج "بوكس تو بوكس" الذي يقدمه للإعلامي محمد شبانة على فضائية ETC ، اللاعبين في مصر أصبحوا يركزون على الإخلاص للأندية أكثر من المنتخب الوطني وهذا الأمر أصبح في غاية الخطورة.

وأضاف نجم الكرة المصرية الأسبق، لم آرى أي مبرر لإقامة مباراة ودية أمام كوريا في التوقيت الحالي، لكن ما أعلمه أن كوريا الجنوبية رحلة حلوة والتسوق هناك رائع وأسعار المنتجات رخيص جدًا، لذلك وافق اتحاد الكرة على هوض هذه المواجهة، ولو كان مدرب أجنبي للمنتخب لرفض خوض هذه المباراة الودية عقب مباريتين رسميتين.

وأتم عبد الجليل، إيهاب جلال مدرب رائع وأعتقد أن الأزمة ليست فيه إنما فمن يتخذون القرارات باتحاد الكرة.