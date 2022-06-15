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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بإطلالة ساحرة.. درة تتألق بفستان مكشوف الأكتاف عبر انستجرام

درة زروق
درة زروق

نشرت الفنانة درة زروق صورًا جديدة من أحدث ظهور لها، عبر خاصية “الاستوري” بحسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهرت درة مرتدية فستان أنيق باللون الفوشيا مكشوف الأكتاف، رافعة خصلات شعرها إلي أعلي، مع اكسسوارات باللون الفضي.

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وشاركت درة مؤخرًا في رمضان 2021 بمسلسل “بين السما والأرض”، والعمل كان من بطولة هاني سلامة، وندى موسى، ومحمد ثروت، ونجلاء بدر، وأحمد بدير، وعدد آخر من الفنانين، والمسلسل كان من تأليف إسلام خيري وإخراج ماندو العدل.

والعمل مأخوذ من قصة الكاتب الراحل نجيب محفوظ، ودارت أحداثه العمل في إطار 15 حلقة، وتم عمل القصة من قبل فيلم سينمائي.

كما عرض لدرة فيلم “الكاهن”، الذي تم عرضه عام 2021، مع الفنان حسين فهمي وإياد نصار، ودارت أحداث الفيلم حول الصحفية فيروز، التي تعاني من اضطرابات زوجها النفسية، ومع وقوع جريمة قتل غامضة؛ تنقلب حياة الزوجين رأسا على عقب.

يذكر أن درة، بدأت مشوارها الفني في مصر عام 2007 بظهورها فى دور صغير بفيلم "هي فوضى" مع المخرج الراحل يوسف شاهين، إلا أنها لم تحصل على الكثير من الوقت لتنطلق بقوة في السينما إذ قدمت في نفس العام بعد ذلك البطولة النسائية أمام حمادة هلال في فيلم الحب كدة".

وفى العام التالى قدّمت البطولة النسائية أيضاً أمام هانى سلامة في فيلم "الأولة فى الغرام"، وبعدها توالت مشاركاتها الفنية.

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