تضارب موقف أحقية مشاركة ديانج مع الأهلي أمام إيسترن كومباني .. ما القصة؟

شهدت الساعات القليلة الماضية، تضارب كبير حول أحقية مشاركة المالي أليو ديانج، لاعب النادي الأهلي مع الفريق أمام إيسترن كومباني، في مباراة اليوم، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

البداية .. قرار رابطة الأندية

قـررت رابطة الأندية المحترفة تأجيل لقاء الأهلي وإيسترن كومبانـي إلى يوم 16 يونيو المقبل.

وأصدرت الرابطة بيانًا جاء فيه:

من منطلق حرص رابطة الأندية المحترفـة ودعمها للنادي الأهلي بصفته ممثـل للكرة المصرية فـي بطولة دوري أبطال إفريقيا، وبناء على طلـب النادي الأهلي بتأجيل مباراته القادمـة فـي الـدوري العام مع فريق إيسترن كومبانـي والمقـرر لهـا يوم 25 مايـو الجـاري وأداء هـذه المبـاراة بـدون اللاعبيـن الدولييـن وفي موعـد لا يؤثـر علـى جـدول الـدوري العـام أو مواعيـده، وكذلك موافقـة مسؤلي نـادي إيسترن كومبانـي على رغبـة النادي الأهلي في تأجيل المباراة.

قررت رابطـة الأندية المحترفـة الموافقـة علـى تأجيـل المباراة وإقامتها يوم الأربعاء الموافق 2022/6/15 الساعة التاسعة مساء على استاد السلام .

وتؤكـد رابطـة الأندية المحترفـة دعمهـا للنـادي الأهـلـي في مسيرته ببطولة دوري الأبطال متمنيـن للنادي الأهـلـي ممـثـل الـكـرة المصريـة الفـوز بالبطولة وإضافة بطولة جديدة للكرة المصرية .

وجود ديانج في قائمة الأهلي

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن قائمة الفريق ‏استعدادًا لمباراة إيسترن كومباني، المقرر ‏لها مساء اليوم على استاد الأهلي we السلام، ‏والمؤجلة من الأسبوع الـ14 في بطولة الدوري ‏الممتاز.‏

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:‏

محمود متولي ورامي ربيعة وحسام حسن ومحمد شريف ووليد سليمان وبدر بانون وحسين ‏الشحات وأليو ديانج وصلاح محسن ومحمود وحيد ومحمد محمود وطاهر محمد طاهر وكريم ‏فؤاد ومحمد هاني ومصطفى شوبير وأحمد عبد القادر وأحمد نبيل كوكا وحمزة علاء وأحمد ‏سيد عبد النبي ومحمد فخري ومحمد أشرف وزياد طارق ومصطفى مخلوف. ‏

موقف إيسترن كومباني من مشاركة ديانج مع الأهلي

حذر باسم عادل مدير الكرة بنادي إيسترن كومباني من مشاركة أليو ديانج لاعب الأهلي خلال مواجهة الفريقين في الدوري الممتاز هذا الموسم.

قال باسم عادل في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: “استبعدنا لاعبينا الدوليين بناء على قرار سابق لرابطة الأندية بأن اللاعبين الدوليين لن يتواجدوا في مباراة الأهلي وإيسترن كومباني”.

أضاف: “أرسلنا خطابا منذ يومين نؤكد فيه ضرورة عدم مشاركة أي لاعب دولي في المباراة، وأليو ديانج اللاعب المالي في الأهلي يتواجد في القائمة الخاصة باللقاء”.

وواصل: "ماذا سيحدث أو ماذا سيكون القرار إذا شارك ديانج في مواجهتنا ضد الأهلي".

وختم حديثه قائلا: "دعمنا الأهلي قبل نهائي أفريقيا، ونحن التزمنا بقرار الرابطة بتأجيل اللقاء".

موقف علاء عبدالعال

وفي نفس السياق، أكد علاء عبد العال، المدير الفني لفريق إيسترن كومباني، في تصريحات عبر برنامج “الماتش” المذاع عبر قناة صدى البلد، أن ناديه ملتزم بخطاب رابطة الأندية بعدم إشراك اللاعبين الدوليين بمباراة الأهلي.

وأضاف أنه لا يعنيه القائمة التي أعلنها النادي الأهلي لمواجهة فريقه، والتي ضمت لاعبين دوليين، وأنه سينتظر حتى اليوم، وسيخوض المباراة وفي حال أشرك الأهلي لاعبين الدوليين، فإن مسئولي ناديه سيلجأون للتصعيد.

واختتم المدير الفني لفريق إيسترن كومباني تصريحاته بالتأكيد على أنه استبعد محمد صالح لاعب المنتخب الفلسطيني من قائمة الفريق التزاما بخطاب رابطة الأندية.

يذكر أن النادي الأهلي سيواجه نظيره إيسترن كومباني، مساء اليوم، في مباراة مؤجلة من الجولة 14، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

إيسترن كومباني عن وجود ديانج بقائمة الأهلي: مشاركته أو غيابه مش هيفرق معانا

قال نصر عبد العزيز، رئيس نادي إيسترن كومباني، إن مباراة فريقه أمام الأهلي، ستكون مهمة للغاية، يسعى فيها للفوز وحصد الثلاث نقاط.

وأضاف عبد العزيز، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، أن إيسترن كومباني، سيخوض المباراة باللاعبين المتواجدين، رغم غياب محمد صالح، الذي يشارك مع منتخب فلسطين.

وأوضح حديثه، بشأن الاتفاق مع اتحاد الكرة ورابطة الأندية، بأن الأهلي لن يخوض المباراة بلاعبيه الدوليين، قال: «ديانج انضم للقائمة، ولكن لن نتحدث حاليًا والأهلي بمن حضر، لذلك وجود ديانج أو غيابه لن يفرق معه».

واختتم رئيس إيسترن كومباني، حديثه، أنه لن يكون له رد فعل، على ضم الأهلي لديانج لقائمة الفريق التي ستخوض المباراة، إلا أنه ينتظر عقب نهاية اللقاء، لتحديد موقفه النهائي.

ومن المنتظر أن يتم حسم الموقف بشكل نهائي خلال الساعات القليلة القادمة.