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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تحذر من عملية تركيا العسكرية المحتملة في سوريا

روسيا تحذر من عملية
روسيا تحذر من عملية تركيا العسكرية المحتملة في سوريا

حذّرت روسيا، اليوم الأربعاء، من العملية العسكرية التركية المقررة في شمال سوريا، معتبرة أنها "قرار غير حكيم"، حسبما أفادت وسائل إعلام روسية.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن المبعوث الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف قوله إن روسيا تعتبر عملية تركيا العسكرية المحتملة في سوريا عملا غير حكيم لأنها قد تتسبب في تصعيد الوضع.

وقال لافرنتييف أيضا إن موسكو لم تعد تعتبر جنيف مكانا مناسبا للمحادثات بين السوريين.

وأوضح أن التسوية السورية ستبقى "أولوية" لروسيا على الرغم من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وتابع "ربما سمعتم الكثير الآن، يقولون إنه على خلفية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا اهتمام روسيا بسوريا ضعف.. أريد أن أقول إن الصراع السوري والتسوية ما زالت في مقدمة أولويات السياسة الخارجية الروسية".

وأشار المسؤول الروسي إلى أن الوضع في سوريا لا يزال صعبًا، وستواصل موسكو تقديم المساعدة للجانب السوري.

وفي وقت سابق، كشفت وسائل إعلامية عن أن  الجيش التركي اتخذت وضع استعداد قتالي لتنفيذ عملية في شمال سوريا.

وأشارت التقارير  إلى أن عسكريين أمريكيين أجروا دوريات مشتركة مع المقاتلين، فيما أعلن الممثل الرسمي لوزارة الخارجية الكازاخية أيبك صمادياروف أن وفود الدول الضامنة والحكومة السورية والمعارضة ستشارك في المحادثات حول سوريا بصيغة «أستانا» في نور سلطان يومي 15 و16 يونيو الجاري.

وذكرت صحيفة "صباح" التركية "اتخذت القوات المسلحة التركية والجيش الوطني السوري الذي تدعمه وضعية الاستعداد القتالي لعملية ضد أهداف لحزب العمال الكردستاني/ وحدات حماية الشعب في شمال سوريا.. هناك أيضاً الكثير من النشاط في مراكز المدن في منبج وتل رفعت".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن أن العملية المحتملة في سوريا "ستبدأ تلك العمليات بمجرد أن تكمل قواتنا المسلحة والمخابرات والأمن التركية استعداداتها".

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