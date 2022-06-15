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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انتداب 145 ممرضة من الصحة للعمل بمستشفى سوهاج الجامعي الجديد

رئيس جامعة سوهاج
رئيس جامعة سوهاج

أعلن رئيس جامعة سوهاج الدكتور مصطفى عبدالخالق، أمس الثلاثاء عن موافقة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، على انتداب 145 ممرضة من المستشفيات التابعة لوزارة الصحة بالمحافظة للعمل بمستشفى سوهاج الجامعي الجديد.
وأشار "عبد الخالق"، في تصريحات صحفية، إلى أن المستشفى الجامعي الجديد يعد صرحاً طبياً ضخماً جرى تنفيذه بتوجيهات وعناية خاصة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ليكون مظلة صحية متكاملة لخدمة المرضي بمحافظات الصعيد، بتكلفة بلغت مليارًا و400 مليون جنيه، ويشمل جميع التخصصات الصحية.
وأوضح أنه استقبل اليوم الدفعة الأولى من حكيمات الطاقم التمريضي اللاتي تقرر ندبهن من مديرية الصحة، لاستلام عملهن بالمستشفى الجامعي الجديد، وسط أجواء احتفالية ترحيبية بانضمامهن لأسرة العمل بالمستشفى، بحضور الدكتور مصطفي هريدي مدير المستشفى الجامعي الجديد، وسامية إبراهيم مديرة إدارة التمريض بالمستشفى، مؤكداً أن المستشفى الجامعي الجديد في أمس الحاجة لمثل هذه الكفاءات من الطاقم التمريضي، لتغطية كافة احتياجات الأقسام والتخصصات بالمستشفى.
وقال إن الممرضات اللاتي جرى انتدابهن من مديرية الصحة سيتم توزيعهن داخل وحدات العناية المركزة، والمبتسرين، والغسيل الكلوي.. وأنه وجه بتوفير كافة سبل الراحة لهن، وتقديم التسهيلات اللازمة لضمان استقرارهن، والتي تشمل وسائل التنقل من وإلى مقر المستشفى، وتوفير الإقامة والوجبات الغذائية لهن، وتوزيع الورديات وأوقات العمل، ومنحهن بدل نوبتجيات وسهر من الموارد المالية المتاحة.

وزير الصحة الرئيس عبد الفتاح السيسي جامعة سوهاج رئيس جامعة سوهاج الدكتور خالد عبدالغفار مستشفى سوهاج الجامعي

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