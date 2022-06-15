عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

موجز السوشيال ميديا| ياسمين صبري تتغزل في قمر الفراولة.. ومؤمن زكريا لـ كهربا: حمد الله على السلامة ياخويا

ياسمين صبري
ياسمين صبري

رصد موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

إيه القمر دا.. هنا الزاهد تظهر بـ روج جريء عبر انستجرام |شاهد

مؤمن زكريا لـ كهربا: حمد الله على السلامة ياخويا

هند صبري للمتابعين: شعر قصير أم طويل في عملي القادم؟

بإطلالة ساحرة.. درة تتألق بفستان مكشوف الأكتاف عبر انستجرام

بالأزرق والأبيض.. نادين نسيب نجيم تخطف الأنظار في أحدث ظهور

ياسمين صبري تتغزل في قمر الفراولة.. والمتابعون: أنتي القمر الحقيقي

هنا الزاهد ياسمين صبري قمر الفراولة مؤمن زكريا كهربا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالأرقام .. الحقيقة الكاملة لأزمة رسوب طلاب مدرسة كاملة في نتيجة اولى و 2 ثانوي

تحذير شديد.. أوقف عداد الغاز مسبق الدفع مساء اليوم| اعرف السبب

فرج عامر : مدرب الأهلي الجديد برتغالي وطالب 4 ملايين دولار

بعد واقعة نجلاء بدر.. السياحة توضح شروط الإقامة بالفنادق وحقيقة منع السيدات أقل من 40 عاما

التعليم : إلغاء نظام الخمس سنوات بالمدارس الفنية مع تطبيق الجدارات المهنية

بعد حريق منزل هنيدي.. تعرف على أسباب انفجار التكييف

ريهام بكير تكشف الأسباب الحقيقية لرحيل موسيماني عن الأهلي |فيديو

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 15-6-2022

موضوعات متعلقة

شاهد.. رزان المغربي بصحبة راغب علامة في أحدث ظهور عبر إنستجرام

ياسمين صبري تتغزل في قمر الفراولة.. والمتابعون: أنتي القمر الحقيقي

بالأزرق والأبيض.. نادين نسيب نجيم تخطف الأنظار في أحدث ظهور

بإطلالة ساحرة.. درة تتألق بفستان مكشوف الأكتاف عبر انستجرام

بروج أحمر.. أحدث ظهور لـ لقاء الخميسي عبر انستجرام |شاهد

هند صبري للمتابعين: شعر قصير أم طويل في عملي القادم؟

بإطلالة شتوية.. كارمن سليمان تتألق من شوارع المغرب.. شاهد

مؤمن زكريا لـ كهربا: حمد الله على السلامة ياخويا

ترشيحاتنا

إيهاب جلال يتخلف عن مرافقة بعثة المنتخب في العودة إلى لقاهرة ويتجه لأمريكا

هيئة تنشيط السياحة تثمّن مجهودات محافظة الشرقية في نشر الوعي الأثري

حبس 3 أشهر وغرامة 200 ألف جنيه تواجه منتحلي صفة موظفي خدمة عملاء بالمنيا

الإعلامي الصغير| محمد العلمي.. أصغر مذيع في دمياط يبدع في إلقاء الشعر.. شاهد

هل يجوز الجمع بين النذر والأضحية في ذبيحة واحدة.. الإفتاء تجيب

في عيد ميلاده.. حكاية مكالمة أخرت انضمام محمد صلاح لليفربول 3 سنوات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

5 طرق سحرية للتخلص من رائحة الفم الكريهة

لن تصدق.. نفسك ينقطع أثناء النوم والشخير علامة

شاب يرقص على أغاني شعبي بميكروفون المسجد.. ومطالبات للأزهر بالتدخل

بالعقال والشماغ.. شاهد شاب يرقص بطريقة غريبة في موسم جدة|فيديو

فيديو

أسهل من برايل التقليدية.. قصة أول كفيفة تجتاز امتحان الإعدادية على لاب توب|فيديوجراف

بسبب مسلسل وجوه.. حنان مطاوع: لقب الحصان الأسود بيطيرني من الفرحة

بعد كورونا وجدري القرود .. الحصان الحزين فيروس جديد يهدد العالم

الفيل محمود يثير خلافا بين علي جمعة ويوسف زيدان.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

نفرو سوبك .. سيدة كل النساء

د.هادي التونسي

القوة الناعمة

مصطفى زايد

كيف أنصف الخطاب الصوفي المرأة؟

مجدي أبوزيد

الجامعات الأهلية.. الواقع والمأمول

طارق إسماعيل

الإصلاح الرياضي

نادية صبره

تعز المُحاصرة

إبراهيم النجار

الشمال السوري.. والصراع الدولي

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا اللعب مع الوطن بالرياضة

اﻟﻤﺰﻳﺪ