موجز السوشيال ميديا| ياسمين صبري تتغزل في قمر الفراولة.. ومؤمن زكريا لـ كهربا: حمد الله على السلامة ياخويا

رصد موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:
إيه القمر دا.. هنا الزاهد تظهر بـ روج جريء عبر انستجرام |شاهد
مؤمن زكريا لـ كهربا: حمد الله على السلامة ياخويا
هند صبري للمتابعين: شعر قصير أم طويل في عملي القادم؟
بإطلالة ساحرة.. درة تتألق بفستان مكشوف الأكتاف عبر انستجرام
بالأزرق والأبيض.. نادين نسيب نجيم تخطف الأنظار في أحدث ظهور
ياسمين صبري تتغزل في قمر الفراولة.. والمتابعون: أنتي القمر الحقيقي