موجز السوشيال ميديا| ياسمين صبري تتغزل في قمر الفراولة.. ومؤمن زكريا لـ كهربا: حمد الله على السلامة ياخويا

رصد موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

إيه القمر دا.. هنا الزاهد تظهر بـ روج جريء عبر انستجرام |شاهد

مؤمن زكريا لـ كهربا: حمد الله على السلامة ياخويا

هند صبري للمتابعين: شعر قصير أم طويل في عملي القادم؟

بإطلالة ساحرة.. درة تتألق بفستان مكشوف الأكتاف عبر انستجرام

بالأزرق والأبيض.. نادين نسيب نجيم تخطف الأنظار في أحدث ظهور