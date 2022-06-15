إيه القمر دا.. هنا الزاهد تظهر بـ روج جريء عبر انستجرام |شاهد

نشرت الفنانة هنا الزاهد فيديو جديدًا لها بإطلالة ساحرة، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهرت هنا الزاهد في الفيديو مرتدية فستانا خلابا باللون الأسود، تاركة خصلات شعرها الكيرلي منسدلة علي أكتافها، واضعة أحمر شفاه جريئاً باللون الأحمر.

وعلقت الفنانة هدي المفتي علي إطلالة هنا الزاهد في الفيديو كاتبة: “ايه القمر دا”.

وكشفت الفنانة هنا الزاهد، عبر صفحتها الرسمية على موقع التغريدات العالمي تويتر، حقيقة البوستر المتداول لفيلمها الجديد بحبك.

وعلقت هنا الزاهد، عبر صفحتها على موقع توتير على البوستر المزيف قائلة : اللي عامل البوستر ده حب يوجب معايا أوي بس تمام ليه كده يا عم طيب .. انتظروا البوستر الرسمي قريب".

فيلم "بحبك" تأليف وإخراج تامر حسنى في أولى تجاربه بالإخراج السينمائي، وبطولة تامر حسنى، هنا الزاهد، حمدى الميرغنى، هدى المفتى، أحمد عزمى، مدحت تيخة، عمرو صحصاح، شهد الشاطر، عالية راشد وعدد آخر من الفنانين.

يعد فيلم بحبك من إخراج النجم تامر حسني، حيث تولى إخراجه بالكامل، وهو من تأليفه أيضا في ظاهرة تحدث للمرة الأولى فى مصر والوطن العربى ، أن يقدم مطرب فيلم سينمائى من إخراجه وتأليفه وبطولته.

وتشهد دور العرض السينمائية مع بدء موسم عيد الأضحى، عرض عدد كبير من الأعمال السينمائية، والتي سيكون من بينها فيلم “بحبك” لكل من الفنان تامر حسني والفنانة هنا الزاهد.