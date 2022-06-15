عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إيه القمر دا.. هنا الزاهد تظهر بـ روج جريء عبر انستجرام |شاهد

هنا الزاهد
هنا الزاهد

نشرت الفنانة هنا الزاهد فيديو جديدًا لها بإطلالة ساحرة، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهرت هنا الزاهد في الفيديو مرتدية فستانا خلابا باللون الأسود، تاركة خصلات شعرها الكيرلي منسدلة علي أكتافها، واضعة أحمر شفاه جريئاً باللون الأحمر.

ليه كدا يا عم طيب.. هنا الزاهد: بوستر فيلم بحبك المتداول مزيف

هنا الزاهد تتألق بـ إطلالة كاجوال جذابة .. شاهد

وعلقت الفنانة هدي المفتي علي إطلالة هنا الزاهد في الفيديو كاتبة: “ايه القمر دا”.

وكشفت الفنانة هنا الزاهد، عبر صفحتها الرسمية على موقع التغريدات العالمي تويتر، حقيقة البوستر المتداول لفيلمها الجديد بحبك. 

وعلقت هنا الزاهد، عبر صفحتها على موقع توتير على البوستر المزيف قائلة : اللي عامل البوستر ده حب يوجب معايا أوي بس تمام ليه كده يا عم طيب  .. انتظروا البوستر الرسمي قريب". 

فيلم "بحبك" تأليف وإخراج تامر حسنى في أولى تجاربه بالإخراج السينمائي، وبطولة تامر حسنى، هنا الزاهد، حمدى الميرغنى، هدى المفتى، أحمد عزمى، مدحت تيخة، عمرو صحصاح، شهد الشاطر، عالية راشد وعدد آخر من الفنانين.

يعد فيلم بحبك من إخراج النجم تامر حسني، حيث تولى إخراجه بالكامل، وهو من تأليفه أيضا في ظاهرة تحدث للمرة الأولى فى مصر والوطن العربى ، أن يقدم مطرب فيلم سينمائى من إخراجه وتأليفه وبطولته.

وتشهد دور العرض السينمائية مع بدء موسم عيد الأضحى، عرض عدد كبير من الأعمال السينمائية، والتي سيكون من بينها فيلم “بحبك” لكل من الفنان تامر حسني والفنانة هنا الزاهد.

الفنانة هنا الزاهد هنا الزاهد بحبك فيلم بحبك تامر حسني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالأرقام .. الحقيقة الكاملة لأزمة رسوب طلاب مدرسة كاملة في نتيجة اولى و 2 ثانوي

فرج عامر : مدرب الأهلي الجديد برتغالي وطالب 4 ملايين دولار

تحذير شديد.. أوقف عداد الغاز مسبق الدفع مساء اليوم| اعرف السبب

التعليم : إلغاء نظام الخمس سنوات بالمدارس الفنية مع تطبيق الجدارات المهنية

مفاجأة قلبت الموازين.. شوبير يكشف كواليس طلب موسيماني الرحيل عن الأهلي

بعد واقعة نجلاء بدر.. السياحة توضح شروط الإقامة بالفنادق وحقيقة منع السيدات أقل من 40 عاما

حدث نادر.. سيدة بريطانية تحمل مرتين في أسبوع واحد

بعد حريق منزل هنيدي.. تعرف على أسباب انفجار التكييف

موضوعات متعلقة

سمية الخشاب توضح كيفية شرحها للطلاب: جايبه تيم كامل من أعلي الخريجين

هشام جمال يطرح البوستر الرسمي لفيلم تسليم أهالي.. شاهد

عملية دقيقة فى المخ.. روجينا تطلب الدعاء من أجل والدتها

أحسن مُدرسة.. سمية الخشاب ترد على أسئلة طلاب الثانوية العامة قبل الامتحانات

ترشيحاتنا

تغيير الاسم وإعلان الطوارئ.. قرارات عاجلة من الصحة العالمية بشأن جدري القرود

عبد الرسول: إيهاب جلال لا يمتلك خبرات دولية.. وحسام حسن الأفضل

اليوم .. طلاب العلمي بالثانوية الأزهرية يؤدون امتحان الأدب والنصوص

مفاوضات حازم إمام .. ميدو: بنسبة 90% كيروش سيعود لتدريب المنتخب الوطني|فيديو

أسامة عرابي: منتخب مصر لم يستفد من ودية كوريا.. وإيهاب جلال معذور

خالد عبدالغفار يوجه بدعم مستشفى العلمين النموذجي بفريق طبي بالتخصصات الجراحية الدقيقة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علاج حبوب الحرارة في الشفايف والجسم للأطفال والكبار

والدها رفض زواجها من العندليب دون علمها.. لماذا اُتهمت زبيدة ثروت بالجاسوسية؟

عاد بعد غياب22 عاما واحتجزها.. تفاصيل خطف فتاة المعادي على يد والدها

حالة نادرة.. شاهد.. ولادة توأم ملتصق من الصدر بمستشفى جامعة أسيوط

فيديو

بسبب مسلسل وجوه.. حنان مطاوع: لقب الحصان الأسود بيطيرني من الفرحة

بعد كورونا وجدري القرود .. الحصان الحزين فيروس جديد يهدد العالم

الفيل محمود يثير خلافا بين علي جمعة ويوسف زيدان.. فيديوجراف

بعد واقعة نجلاء بدر.. السياحة توضح شروط الإقامة بالفنادق وحقيقة منع السيدات أقل من 40 عاما

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

نفرو سوبك .. سيدة كل النساء

د.هادي التونسي

القوة الناعمة

مصطفى زايد

كيف أنصف الخطاب الصوفي المرأة؟

مجدي أبوزيد

الجامعات الأهلية.. الواقع والمأمول

طارق إسماعيل

الإصلاح الرياضي

نادية صبره

تعز المُحاصرة

إبراهيم النجار

الشمال السوري.. والصراع الدولي

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا اللعب مع الوطن بالرياضة

اﻟﻤﺰﻳﺪ