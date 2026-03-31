منال عوض: إقالة مدير الطب البيطري بالإسكندرية بالتنسيق مع وزير الزراعة بسبب مخالفات في المجزر الالي

تفقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة والمهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية اليوم مجزر العامرية الآلي للوقوف علي المشكلات والتحديات الموجودة وسوء الإدارة والكفاءة بالمجزر علي أرض الواقع .

وأعلنت الدكتورة منال عوض ، عن التنسيق مع علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وصدور قرار بإقالة مدير عام مديرية الطب البيطري بمحافظة الإسكندرية بسبب المخالفات الجسيمة البيئية والصحية التي كشفتها جولة وزيرة التنمية المحلية والبيئة لتفقد مجزر العامرية الآلي بالمحافظة مع المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية .

ووجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، بسرعة حل كافة المشكلات والمعوقات الموجودة في مجزر العامرية الآلي بالإسكندرية وعلي رأسها مشكلة الصرف الصحي ورفع كفاءة محطة المعالجة للحفاظ علي الصحة العامة للمواطنين في المنطقة في بيئة نظيفة وآمنة وحل كافة المشكلات البيئية بالمجزر.

وشددت الدكتورة منال عوض ، علي أهمية عودة المجزر للعمل بكفاءة عالية خلال العام الجاري وضمان استدامة التشغيل والحفاظ علي الاستثمارات التي سيتم ضخها بالمجزر لرفع كفاءته وتطويره ودراسة التعاون مع شركات القطاع الخاص في هذا الشأن ودراسة طرحه علي المستثمرين الراغبين للاستثمار بما يساهم في تلبية احتياجات المواطنين من اللحوم الحمراء الصحية الآمنة .

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة ضرورة الالتزام بكافة المعايير والاشتراطات البيئية والصحية والارتقاء بمستوي البنية التحتية بالمجزر وفقاً لاحدث المواصفات الفنية في إطار تنفيذ المشروع القومي لتطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية بجميع المحافظات .

جاء ذلك خلال تفقد وزيرة التنمية المحلية والبيئة ومحافظ الأسكندرية ، للمجزر الآلي للوقوف علي المشكلات والتحديات الموجودة وسوء الإدارة والكفاءة بالمجزر والذي يخدم مناطق برج العرب والعامرية والعجمى وسرعة اتخاذ الاجراءات اللازمة بالتنسيق مع المحافظة.

واستمعت الدكتورة منال عوض والمهندس أيمن عطية إلى عرضاً من الدكتور زغلول خضر مستشار الوزيرة لشئون المجازر والبيئة حول كافة التفاصيل الخاصة بالمجزر ، مشيراً إلى أن مجزر العامرية يقع علي مساحة ١٢ فدان هو أكبر المجازر الحكومية بالإسكندرية وثاني أكبر مجزر علي مستوي الجمهورية بعد مجزر البساتين بمحافظة القاهرة .

ويحتوي مجزر العامرية الآلي علي خطين ذبيح المواشي وخط لذبح الأغنام ووحدة تدوير مخلفات كوكر داخل المجزر و بطاقة 20 رأس فى الساعة وبإجمالي مذبوحات سنوياً تصل إلى حوالي 35 ألف رأس .

وخلال الجولة تم رصد كافة التحديات والمشكلات التي تواجه مجزر العامرية الآلي علي أرض الواقع من بينها مشكلة في الصرف والمياه الجوفية وعدم وجود صيانة لخطوط الذبح الآلية وتعطلها وتعطل محطة المعالجة ومشكلات في الإنشاءات والمياه وعدم الصيانة والاهتمام بالبنية التحتية.

ووجهت الدكتورة منال عوض ، بتشكيل لجنة ثلاثية من الوزارة والمحافظة والوزارات والجهات المعنية لمتابعة أعمال التطوير ورفع الكفاءة المطلوبة للمجزر بما يضمن تنفيذ الأعمال المطلوبة علي أفضل وجه وتحديد المسئوليات المطلوبة من كل جهة.

ووجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة بالتنسيق بين الوزارة والمحافظة لتحديد أماكن لإنشاء بعض المجازر لتلبية احتياجات المحافظة الكبيرة في هذا الملف الحيوي مع دراسة تطوير ورفع كفاءة المجزر نصف آلى بمنطقة " أبوقير" .