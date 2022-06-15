هند صبري للمتابعين: شعر قصير أم طويل في عملي القادم؟

نشرت الفنانة هند صبري صورة سيلفي جديدة لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وعلقت هند صبري علي الصورة كاتبة: “لا افتقد الشتاء ولكن افتقد شعري الطويل، شعر قصير أم طويل في عملي القادم؟”.

أيام قليلة وينطلق تصوير مسلسل “مهب الريح” المأخوذ عن المسلسل الأمريكى The Good Wife والذى يجمع عددا كبيرا من النجوم، منهم هند صبرى وإياد نصار وماجد المصرى، وتعاقدت مؤخرا الفنان جومانا مراد.

ويقوم حاليا المخرج أحمد خالد موسى باختيار باقى أبطال العمل الذى من المقرر أن تدور أحداثه فى 45 حلقة.

يذكر أن آخر أعمال هند صبري مسلسل "هجمة مرتدة"، الذي عرض ضمن سباق دراما رمضان الماضي.

المسلسل بطولة أحمد عز، وهشام سليم، وصلاح عبد الله، وإنجي المقدم، ومحمد جمعة، وهاجر الشرنوبي، ويوسف عثمان، وأحمد فؤاد سليم، وماجدة زكي.

هند صبرى وكيرة والجن

وتنتظر هند صبرى عرض فيلم “كيرة والجن” والذى حدد له يوم 30 يونيو المقبل قبل أيام من نطلاق موسم عيد الأضحى المبارك، وهو من الاعمال التى تضم مجموعة كبيرة من النجوم منهم أحمد عز وكريم عبد العزيز، وهو من تاليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد، وهو مأخوذ عن رواية 1919 لأحمد مراد.

ونشرت الفنانة هند صبري صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير لها، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

وروجت هند صبري، لفيلم “كيرة والجن”، وعلقت قائلة: "البوستر التشويقي لفيلم #كيرة_والجن، يونيو في جميع دور العرض في مصر والوطن العربي، أحداث الفيلم مستوحاة من قصص حقيقية".