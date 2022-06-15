عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هند صبري للمتابعين: شعر قصير أم طويل في عملي القادم؟

هند صبري
هند صبري

نشرت الفنانة هند صبري صورة سيلفي جديدة لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وعلقت هند صبري علي الصورة كاتبة: “لا افتقد الشتاء ولكن افتقد شعري الطويل، شعر قصير أم طويل في عملي القادم؟”.

مأخوذ عن The Good Wife.. هند صبرى وجومانا مراد تصوران مهب الريح

هند صبري توجه رسالة دعم للمرأة القوية على إنستجرام

أيام قليلة وينطلق تصوير مسلسل “مهب الريح” المأخوذ عن المسلسل الأمريكى The Good Wife والذى يجمع عددا كبيرا من النجوم، منهم هند صبرى وإياد نصار وماجد المصرى، وتعاقدت مؤخرا الفنان جومانا مراد. 

ويقوم حاليا المخرج أحمد خالد موسى باختيار باقى أبطال العمل الذى من المقرر أن تدور أحداثه فى 45 حلقة. 

يذكر أن آخر أعمال هند صبري مسلسل "هجمة مرتدة"، الذي عرض ضمن سباق دراما رمضان الماضي.

المسلسل بطولة أحمد عز، وهشام سليم، وصلاح عبد الله، وإنجي المقدم، ومحمد جمعة، وهاجر الشرنوبي، ويوسف عثمان، وأحمد فؤاد سليم، وماجدة زكي.

هند صبرى وكيرة والجن 

وتنتظر هند صبرى عرض فيلم “كيرة والجن” والذى حدد له يوم 30 يونيو المقبل قبل أيام من نطلاق موسم عيد الأضحى المبارك، وهو من الاعمال التى تضم مجموعة كبيرة من النجوم منهم أحمد عز وكريم عبد العزيز، وهو من تاليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد، وهو مأخوذ عن رواية 1919 لأحمد مراد. 

ونشرت الفنانة هند صبري صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير لها، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

وروجت هند صبري، لفيلم “كيرة والجن”، وعلقت قائلة: "البوستر التشويقي لفيلم #كيرة_والجن، يونيو في جميع دور العرض في مصر والوطن العربي، أحداث الفيلم مستوحاة من قصص حقيقية".

الفنانة هند صبري هند صبري مسلسل “مهب الريح” فيلم “كيرة والجن” مسلسل هجمة مرتدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالأرقام .. الحقيقة الكاملة لأزمة رسوب طلاب مدرسة كاملة في نتيجة اولى و 2 ثانوي

تحذير شديد.. أوقف عداد الغاز مسبق الدفع مساء اليوم| اعرف السبب

فرج عامر : مدرب الأهلي الجديد برتغالي وطالب 4 ملايين دولار

التعليم : إلغاء نظام الخمس سنوات بالمدارس الفنية مع تطبيق الجدارات المهنية

بعد واقعة نجلاء بدر.. السياحة توضح شروط الإقامة بالفنادق وحقيقة منع السيدات أقل من 40 عاما

بعد حريق منزل هنيدي.. تعرف على أسباب انفجار التكييف

مفاجأة قلبت الموازين.. شوبير يكشف كواليس طلب موسيماني الرحيل عن الأهلي

حدث نادر.. سيدة بريطانية تحمل مرتين في أسبوع واحد

موضوعات متعلقة

بإطلالة شتوية.. كارمن سليمان تتألق من شوارع المغرب.. شاهد

إيه القمر دا.. هنا الزاهد تظهر بـ روج جريء عبر انستجرام |شاهد

سمية الخشاب توضح كيفية شرحها للطلاب: جايبه تيم كامل من أعلي الخريجين

هشام جمال يطرح البوستر الرسمي لفيلم تسليم أهالي.. شاهد

ترشيحاتنا

إساءة زوجته للنادي.. ميدو يكشف كواليس جلسة موسيماني في منزل ياسين منصور|فيديو

اليوم.. الجزائر تشارك في أعمال الاجتماع الـ69 لمجلس وزراء العدل العرب بالقاهرة

أنتم نجوم كبار.. شلبي لـبركات وإمام: تقدموا باستقالة فورية من اتحاد الكرة

نصائح ذهبية لترشيد استهلاك باقة الإنترنت على هاتفك الآيفون

الأهلي: مواصفات المدير الفني الجديد تناسب طموحات الجماهير

قدّم استقالته.. احتجاجات الغلاء تطيح بوزير العمل الإيراني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالعقال والشماغ.. شاهد شاب يرقص بطريقة غريبة في موسم جدة|فيديو

علاج حبوب الحرارة في الشفايف والجسم للأطفال والكبار

والدها رفض زواجها من العندليب دون علمها.. لماذا اُتهمت زبيدة ثروت بالجاسوسية؟

عاد بعد غياب22 عاما واحتجزها.. تفاصيل خطف فتاة المعادي على يد والدها

فيديو

أسهل من برايل التقليدية.. قصة أول كفيفة تجتاز امتحان الإعدادية على لاب توب|فيديوجراف

بسبب مسلسل وجوه.. حنان مطاوع: لقب الحصان الأسود بيطيرني من الفرحة

بعد كورونا وجدري القرود .. الحصان الحزين فيروس جديد يهدد العالم

الفيل محمود يثير خلافا بين علي جمعة ويوسف زيدان.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

نفرو سوبك .. سيدة كل النساء

د.هادي التونسي

القوة الناعمة

مصطفى زايد

كيف أنصف الخطاب الصوفي المرأة؟

مجدي أبوزيد

الجامعات الأهلية.. الواقع والمأمول

طارق إسماعيل

الإصلاح الرياضي

نادية صبره

تعز المُحاصرة

إبراهيم النجار

الشمال السوري.. والصراع الدولي

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا اللعب مع الوطن بالرياضة

اﻟﻤﺰﻳﺪ