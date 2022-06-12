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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مأخوذ عن The Good Wife.. هند صبرى وجومانا مراد تصوران مهب الريح

هند صبرى
هند صبرى

أيام قليلة وينطلق تصوير مسلسل “مهب الريح” المأخوذ عن المسلسل الأمريكى The Good Wife والذى يجمع عددا كبيرا من النجوم، منهم هند صبرى وإياد نصار وماجد المصرى، وتعاقدت مؤخرا الفنان جومانا مراد. 

ويقوم حاليا المخرج أحمد خالد موسى باختيار باقى أبطال العمل الذى من المقرر أن تدور أحداثه فى 45 حلقة. 

يذكر أن آخر أعمال هند صبري مسلسل "هجمة مرتدة"، الذي عرض ضمن سباق دراما رمضان الماضي.

المسلسل بطولة أحمد عز، وهشام سليم، وصلاح عبد الله، وإنجي المقدم، ومحمد جمعة، وهاجر الشرنوبي، ويوسف عثمان، وأحمد فؤاد سليم، وماجدة زكي.

هند صبري تروج لفيلم كيرة والجن عبر انستجرام

هند صبري توجه رسالة دعم للمرأة القوية على إنستجرام

هند صبرى وكيرة والجن 

وتنتظر هند صبرى عرض فيلم “كيرة والجن” والذى حدد له يوم 30 يونيو المقبل قبل أيام من نطلاق موسم عيد الأضحى المبارك، وهو من الاعمال التى تضم مجموعة كبيرة من النجوم منهم أحمد عز وكريم عبد العزيز، وهو من تاليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد، وهو مأخوذ عن رواية 1919 لأحمد مراد. 

ونشرت الفنانة هند صبري صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير لها، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

وروجت هند صبري، لفيلم “كيرة والجن”، وعلقت قائلة: "البوستر التشويقي لفيلم #كيرة_والجن، يونيو في جميع دور العرض في مصر والوطن العربي، أحداث الفيلم مستوحاة من قصص حقيقية".

مسلسل مهب الريح هند صبري أخبار هند صبري الفنانة هند صبري Arts Entertainment

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