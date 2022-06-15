فرنسا تعلن القبض على قيادي كبير بتنظيم داعش في مالي

أعلنت فرنسا، اليوم الأربعاء، إلقاء القبض على مسؤول كبير في تنظيم داعش الإرهابي بدولة مالي.

ووفقا لوكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، قال الجيش الفرنسي، اليوم الأربعاء، إن القوات الفرنسية المنتشرة في مالي ألقت القبض على شخصية بارزة في فرع تنظيم داعش في منطقة الساحل الإفريقي.

وقال المتحدث باسم رئيس الأركان الفرنسي، في بيان مقتضب، إنه: "في ليلة 11-12 يونيو، تمكنت عملية لقوات برخان (الفرنسية) من القبض على أمية ولد البقاعي، القيادي البارز في تنظيم [داعش] في الصحراء الكبرى".

وقد أعلنت رئاسة الأركان الفرنسية، أمس الثلاثاء، أن القوات الفرنسية​ ستغادر قاعدة "ميناكا" العسكرية شمال شرقي ​مالي​، في خطوة تسبق المرحلة الأخيرة من إنهاء وجود قوات "برخان" الفرنسية في مالي.

وقالت هيئة الأركان الفرنسية، الجنرال باسكال ياني في تصريح يوم الاثنين، إن الجيش الفرنسي سيغادر رسميا قاعدة "ميناكا" العسكرية شمال شرق مالي، ويسلمها للقوات المالية.

وأكد المتحدث أن الجنود الفرنسيين سيغادرون مالي نهائياً "في نهاية الصيف" مع نقل معقلهم الرئيسي في جاو إلى القوات المسلحة المالية. وأشار إلى أنه "لا توجد خطط لنقل تاكوبا إلى النيجر".

وقد أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في فبراير الماضي عزم بلاده سحب جميع قواتها من مالي.

وفي أبريل الماضي وفي إطار سحب قوة "برخان" الفرنسية من مالي، أتم الجيش الفرنسي تسليم قاعدة "غوسي" الواقعة في شمال البلاد إلى القوات المسلحة المالية.

وقالت هيئة الأركان الفرنسية إنه تم تسليم الموقع "على حاله مع جميع الأجهزة الدفاعية وجميع المعدات".