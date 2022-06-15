تحذير بشأن التخلص من الأدوية.. 3 طرق عليك تجنبها وواحدة آمنة

وجهت هيئة الدواء المصرية رسالة عاجلة للمواطنين تضمنت التحذير من سكب الأدوية وحذرت هيئة الدواء من سكب الأدوية غير المستخدمة في المرحاض، ما لم تكن تلك المعلومات مدونة بنشرة معلومات المنتج على وجه التحديد.

هيئة الدواء المصرية

طريقة التخلص الآمن من الأدوية

وتابعت هيئة الدواء المصرية: إذا كنت تشك في طريقـة التخلص السليم من الأدوية، يجب عليك التحدث إلى الطبيب، أو الصيدلي لأنه الخبير الأول بالدواء.

وشددت هيئة الدواء على أهمية استشارة الطبيب والصيدلي، فيما يتم تناوله من أدوية مشيرة إلى أن الدواء يستخدم بجرعات محددة.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور جورج عطا الله، عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الصيادلة العرب، إن الدواء عبارة عن مادة كيميائية وعندما يتخلص الناس من الدواء المنتهي الصلاحية خاصة في الحمامات يجب أن "يعرفوا جيدا أنه في كثير من الأحيان يتم إعادة وتدوير مياه الصرف الصحي".

وأوضح عطا الله ـ في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": يوجد محطات لمعالجة مياه الصرف الصحي، لكن المعالجة لا تزيل المواد الكيميائية بل تزيل الشوائب المتواجدة داخل الصرف الصحي، فبذلك يكون الأشخاص الذين يتخلصون من الدواء داخل الحمامات "يضعون مواد كيميائية في المياه التي يتم استخدامها في الزراعات".

وتابع: "لذلك جميع بلدان العالم تعمل على إعادة تنقية وفلترة وتحلية مياه الصرف، وفي بعض البلدان تزرع بها والأخرى تعمل بها لتنظيف الشوارع والأشجار، ويوجد بعض الأشخاص يزرعون بها المأكولات للحيوانات، وبالتالي تعود للإنسان على هيئة سموم نتيجة أكلنا لتلك الحيوانات المتغذية على مزروعات المياه الكيميائية، ولكنها في كل المقاييس كارثة".

وأكد أن "الدواء لا يتم وضعه في المياه ولا الحمامات ولا في القمامة لأنه يوجد أشخاص تأخذ هذه الأدوية وتدورها مرة أخرى"، معقبا: "وبالتالي لو الأدوية في البيت ناقصة بعني أن عبلة الدواء متبقي منها قرصان أو أكثر متبقيين من الأقراص فهنا نطلع الشريط ونقصه ونلقيه في القمامة".

وأضاف أن "بذلك لا يمكن استعماله مرة أخرى، ولكن عند إلقاء علبة الدواء كاملة، بذلك يعرف الشخص إعادة تدويرها مرة أخرى لأن العلبة موجودة فيمكن أن يضع بداخلها أي شريط أو أي شيء أخر".

ولفت أن "الادوية داخل الصيدليات يتم استرجاعها من قبل شركات الأدوية لتعدم في محرقة تابعة لوزارة الصحة، مثل السرنجات لعدم استخدامها مرة ثانية، فدائما المواد الصحية يتم التعامل معها بأساليب محددة طبقا لمنظمة الصحة العالمية".

واختتم عطا الله: "كل دول العالم غالبا تتبع نفس الأساليب في التخلص من الأدوية، فالدواء يتم إعادته إلى شركات الأدوية ليتم إعدامه عن طريق لجان خاصة تابعة لوزارة الصحة ويتم أحراقه، فالموضوع ليس بسيط بل هو في غاية التعقيد".

الدكتور جورج عطا الله

الأدوية غير المطابقة للمواصفات

وفي ضوء ذلك، أصدرت هيئة الدواء المصرية منشورا دوريا رقم 12 لسنة 2022 حمل عنوان “غش تجاري”، وأمرت فيه بضبط وتحريز لكل العبوات المغشوشة والمقلدة من المستحضر xoranxon1g vial هو مضاد حيوي واسع المجال ضد البكتريا .

ويعطى العقار أثناء الحمل لولادة من طفل إيجابي “RhD” والأم في هذه الحالة سالب والأب موجب، وكذلك حالات الإجهاض وحالات الحمل خارج الرحم.

وفي منشورها رقم 2 لسنة 2022، طالبت هيئة الدواء بضبط وتحريز عبوات من منتج أميوجارد أكياس، والمسجل برقم 1420 لسنة 2021، بناء على كتاب رئيس هيئة سلامة الغذاء حيث أن الشركة قامت بتداول المنتج دون الحصول على موافقة هيئة سلامة الغذاء بما يترتب عليه إلغاء التسجيل له.

ووجهت الهيئة في منشورها رقم 3 لسنة 2022، بضبط وتحريز مستحضر PAN-AMIN G INFUSION (بان أمين جى)، التشغيلة رقم 7J40LA، كونه صادر له عدم مطابقة نهائية من معامل هيئة الدواء المصرية.

ويوصف الدواء لبعض مرضى الكلى للتقليل من أعراض زيادة اليوريا في الدم، كفقدان الشهية، واضطراب الذاكرة، والإعياء، والتشنج العضلي.

كما أصدرت الهيئة منشورا حمل رقم 4 لسنة 2022، لضبط وتحريز مستحضر GWNTADERM 1 mg topical cream، التشغيلة رقم 6061043، كون المستحضر صادر له عدم مطابقة نهائية من معامل هيئة الدواء المصرية.

يستخدم الكريم مضاد حيوي لعلاج الالتهابات والأمراض الجلدية والقضاء على الميكروبات المسببة للأمراض.

كما حذرت الهيئة من عبوات مقلدة ومغشوشة من مستحضر “بيبانثين لوشن” للعناية اليومية بالبشرة المعرضة للإجهاد اليومي، لشركة باير، وذلك بحسب منشور دوري رقم 5 لسنة 2022.

وفي منشورها رقم 6 لسنة 2022، طالبت هيئة الدواء بضبط وتحريز عبوات من مستحضر “DINCEDATRIC ANTI SEPTIC 10%”، للعديد من التشغيلات وذلك لكون المستحضر صادر له عدم مطابقة نهائية من معامل هيئة الدواء المصرية.

ضبط وتحضير للعديد من التشغيلات

والتشغيلات هي: 210106 و210107 و210066 و210065 و210064 و210071 و210073 و210096 و210110 و210109.

كما طالبت الهيئة في منشورها رقم 7 لسنة 2022، بضبط وتحريز عبوات من مستحضر “DINCEDATRIC ANTI SEPTIC 7.5%”، للتشغيلة رقم 210139، وذلك لكون المستحضر صادر له عدم مطابقة نهائية من معامل هيئة الدواء المصرية.

وفي المنشور رقم 8 لسنة 2022، طالبت هيئة الدواء بضبط وتحريز عبوات من مستحضر بيطري “ERYTHROROUS W.S.P”، للتشغيلة رقم 20703، وذلك لكون المستحضر صادر له عدم مطابقة نهائية من معامل هيئة الدواء المصرية.

كما وجهت بضبط وتحريز العبوات المقلدة والمغشوشة من المستحضر الدوائي UNICTAM 1500 mg vial من الأسواق، وذلك للتشغيلة رقم 211891، وجميع التشغيلات الأخرى التي تختلف عن المواصفات المذكورة بالعبوة الأصلية كما هو وارد بالمنشور رقم 9 لسنة 2022.

ويستخدم العقار كمضاد حيوي للعلاج والوقاية من عدوى الأنف والأذن والحنجرة والتهاب الجيوب الأنفية والالتهاب الحاد للأذن الوسطى.

ورصدت هيئة الدواء المصرية، تداول عبوات مغشوشة لأحد الأدوية بالأسواق تحت اسم “Somazina 100 mg/ml oral drops 30 ml”، موجهة بضبط وتحريز ما يوجد بالسوق المحلية، والوحدات الحكومية من هذا الصنف.

وبحسب المنشور رقم 10 لسنة 2022، فإن التحذير يأتي للتشغيلات أرقام L00210721 الخاص بتصنيع شركة أكتوبر فارما، و213190 الخاص بتصنيع شركة راميدا، وجميع التشغيلات الأخرى التي تختلف عن المواصفات المذكورة بالعبوة الأصلية كما هو وارد بالمنشور.

ويستخدم العقار في علاج مشكلات ضعف الذاكرة، وقلة الانتباه وتشتته واضطرابات السلوك عند الأطفال.

وفي منشورها رقم 11 لسنة 2022، وجهت الهيئة بسحب العبوات مغشوشة لدواء “CEFTRIAXONE 1000 MG I.M VIAL”، والذي يستخدم العقار كمضاد حيوي جرثومي شهير للأطفال والبالغين، لعلاج التهاب السحايا، والالتهاب الرئوي، والتهاب عنق الرحم، للتشغيلة رقم 046203721، لصالح شركة نوفارتس فارما.

وحرصت هيئة الدواء على توزيع ونشر المنشورات، التي تحدد أهم الآليات التي تمكن مقدمي الخدمة الصحية من تمييز العبوة الأصلية من المغشوشة، مع متابعة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.