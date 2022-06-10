هيئة الدواء تشارك بمائدة جامعة هارفارد المستديرة بشأن القدرات التنظيمية الصحية بأفريقيا

شارك الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، افتراضيا في المائدة المستديرة التي أقامتها جامعة هارفارد حول القدرات التنظيمية الصحية في أفريقيا، بهدف مناقشة القضايا الصحية في أفريقيا وكيفية تعزيز القدرات التنظيمية لدى دول القارة.

وشهدت المائدة مشاركة العديد من الهيئات والمنظمات بالقارة الأفريقية ومنهم الدكتور محمد بات أستاذ قيادة الصحة العامة بجامعة هارفارد ووزير الصحة سابقاً بنيجيريا، وممثلين عن جامعة هارفارد، ومنظمة الصحة العالمية، ومؤسسة جيتس، وشركة باستير.

وجاءت دعوة هيئة الدواء المصرية للمشاركة فى الاجتماع كونها إحدى السلطات الرقابية الصحية الرائدة في مجال الرقابة على المستحضرات والمستلزمات الطبية في أفريقيا والشرق الأوسط.

وخلال الاجتماع تم مناقشة عدد من قضايا الصحة العامة المتعلقة بتنظيم الرقابة على المستحضرات الدوائية في أفريقيا؛ والوضع الحالي للقدرات الرقابية على المستحضرات والمستلزمات الطبية بالقارة الأفريقية وكيفية تعزيز القدرات التنظيمية لدى القارة السمراء من خلال دعم تطوير البرامج والمشاريع على مستوى القارة، والتعاون بين الدول الأفريقية لتخطي الثغرات التنظيمية والرقابية، كما تم مناقشة أهمية التعاون بين الهيئات الرقابية الصحية والمؤسسات البحثية لتقديم برامج تهدف لرفع كفاءة العاملين بتلك الهيئات، و أهمية تعزيز القدرات والكفاءات داخل السلطات الرقابية بالقارة الأفريقية، وكذلك أهمية بناء منتدى لقادة الهيئات الرقابية الوطنية الأفريقية، ومشاركة الخبرات بين دول القارة.

وأكد الدكتور تامر عصام، حرص هيئة الدواء المصرية على تقديم كل سبل الدعم الممكنة للقارة السمراء، كما قام بمشاركة قصة نجاح مصر كونها أول دولة أفريقية تحصل على اعتماد منظمة الصحة العالمية في مجال اللقاحات كدولة مصنعة.

جدير بالذكر أن الهيئة تحرص على التعاون لتطوير الأطر التنظيمية بالقارة وتعزيز الوصول للدواء بالقارة السمراء، وتنسيق الجهود الدولية مع السلطات الصحية، والشراكات الدولية من أجل دعم مسيرة التنمية المستدامة في قطاعي الدواء والمستلزمات الطبية.