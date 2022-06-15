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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

حكم ممارسة المرأة للرياضة مع مدرب

صدى البلد

قال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الأفضل للمرأة أن تمارس من الرياضة ما يتناسب مع طبيعتها وفق الضوابط الشرعية، والأفضل أن يكون المدرب أنثى.

وأضاف «عويضة» خلال إجابته عن سؤال: «ما حكم ممارسة الرياضة للبنات مع مدرب رجل، وهي ترتدي ملابس واسعة؟» أن العقل والمنطق والأدب يرى أن الأفضل أن يتولى تدريب النساء تكون امرأة مثلهن.

وأشار إلى أنه يجوز للرجل أن يدرب مجموعة من النساء بشرط أن تكون ملابسهن فضفاضة لا تصف ولا تشف ولا تجسم، وأن يكون مكان التدريب مكشوفًا، ولا يوجد أي ملامسة مع المدرب، ولا يوجد خلو بينهما.

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هل يجوز ذهاب المرأة للصالات الرياضية المختلطة (الجيم)؟ ..مادام أنكِ محجبة وترتدي ملابس محتشمة كاملة وتكونى فى حالك فلا حرج من ذلك، لو كنتِ تلعبين رياضة فى اى مكان اخر عام كالحديقة او غيره وكان هناك ناس يلعبون ايضًا فالجيم مثل هذه الأماكن فلا حرج من ذلك، ولكن الأهم أن تكوني في حجابك وبحالك وبملابسكِ المحتشمة الكاملة".

 

حكم الحصول على قرض لعمل مشروع جيم حريمي ؟..سؤال أجاب عنه الدكتور عبدالله العجمي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء المذاع عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وأوضح العجمي، قائلًا: الأصل فى ذلك أن هذا عمل جائز شرعًا وهذا الفعل يجوز وهذا التمويل يجوز لأنه مشروع".

وتابع: "ولكن عليك بالضوابط الشرعية فى هذا المكان مع الحظر التام وعدم التصوير مما له شأن بابتزاز النساء أو الوقوع فى المحظورات أو فضح الأنفس كل هذا مما هو حرام فلابد من التركيز التام على الستر والدخول والخروج والأوقات والأماكن مما له شأن بالستر عمومًا".

 

حكم المال المكتسب من صالة ألعاب بلاي ستيشن


قال الشيخ أحمد وسام، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إن الأصل في الأموال المكتسبة من صالة ألعاب بلاي ستيشن أنها حلال ما لم يدر صاحبها بهذه الألعاب مقامرة أو نحوه.

وأضاف وسام في فيديو بثته دار الإفتاء على يوتيوب ردًا على سؤال: ما حكم فتح صالة ألعاب بلاي ستيشن وحكم المال المكتسب منها؟ أنه إذا كان محل الألعاب إذا كان لا يشتمل على منكرات أو إقرارها أو المعاونة عليها، كالألعاب المشتملة على القمار، والألعاب المشتملة على أمور تخالف الشرع وتتعارض مع التعاليم الإسلامية؛ فيجوز العمل فيه.

يذكر أن اللعب منه ما هو حرام، ومنه ما هو مباح؛ فإذا خلا عن المحرمات كان مباحًا.

وقد بوَّب الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه: باب "الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه في أيام العيد". وأما اللعب المبني على المقامرة ونحوها، أو ما كان فيه ما يُخالف العقيدة؛ فحرام لا تجوز ممارسته ولا الإعانة عليه.

حكم ممارسة المرأة للرياضة مع مدرب هل يجوز ذهاب المرأة للصالات الرياضية المختلطة حكم الحصول على قرض لعمل مشروع جيم حريمي حكم المال المكتسب من صالة ألعاب بلاي ستيشن

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