صحف الكويت: بايدن يزور السعودية بدعوة من خادم الحرمين منتصف يوليو.. ولي العهد يتلقى اتصالا من محمد بن سلمان.. ودراسة لمنح محمد صلاح الحصانة الدبلوماسية

صحف الكويت:

- منحة للمتقاعدين واعتصام للمقاطعين بالكويت

- تعليم الشيوخ توصي بإصدار ميثاق للتعليم يتوافق مع إطلاق الجمهورية الجديدة

- ماكرون: على الرئيس الأوكراني التفاوض مع روسيا في مرحلة ما

- روسيا تخفض شحنات الغاز إلى ألمانيا بنسبة 40% يوميا

تناولت الصحف الكويتية عددا من الموضوعات المحلية والدولية، التي لم يغب عنها الشأن المصري، كما لم يغب عنها الشأن الأوكراني الذي مازالت فيه أطراف الحرب، تخوض معارك حامية في الشرق من البلاد.

قالت صحيفة الوطن الكويتية، تقدم وزير الشباب والرياضة المصري، أشرف صبحي، بطلب إلى رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، بشأن تكريم نجم منتخب "الفراعنة" ونادي ليفربول محمد صلاح، بطريقة خاصة.

وتضمن الطلب الذي تدرسه الحكومة، منح صلاح جواز سفر دبلوماسي وحصانة دبلوماسية، تكريما لمشواره الرياضي المميز، والإنجازات الفريدة التي حصدها بالدوري الإنجليزي، ما جعله واحدا من أفضل لاعبي كرة القدم في العالم حاليا.

وتوج صلاح البالغ عمره 29 عاما، خلال مسيرته الحافلة، بعدة جوائز وألقاب، والتي لم يسبق للاعب مصري تحقيقها، بدأها بجائزة أفضل لاعب صاعد في إفريقيا والممنوحة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في 2012، ثم أتبعها بجائزة الفتى الذهبي من الاتحاد العربي لكرة القدم في نفس العام.

كويتيا، قالت الوطن، وافق مجلس الأمة أمس الثلاثاء في المداولتين الأولى والثانية بالإجماع على مشروع القانون بصرف منحة مالية لأصحاب المعاشات التقاعدية والمستحقين عنهم.



ويشمل مشروع القانون صرف منحة مالية لأصحاب المعاشات التقاعدية مقدارها 3000 دينار كويتي، فإذا كان صاحب المعاش متوفيا تصرف المنحة بالكامل للمستحقين عنه والفعالة أنصبتهم وذلك بالتساوي.



كما تضمن مشروع القانون زيادة المعاشات التقاعدية كل سنة اعتبارا من 1 اغسطس 2023 وذلك بواقع 20 دينارا شهريا واستثناء من ذلك تزاد المعاشات التقاعدية في 1 اغسطس 2022 بواقع 30 دينارا شهريا.



وجاءت نتيجة التصويت على مشروع القانون في المداولتين الأولى والثانية في جلسة المجلس الخاصة بموافقة اجمالي الحضور وعددهم 38 عضوا.



وكان مجلس الأمة بدأ في جلسته مناقشة التقرير الأول والتقرير الثاني التكميلي للجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية بشأن مشروع القانون سالف الذكر.



إلى ذلك أعلن مجموعة من النواب اعتصامهم بمقر مجلس الأمة، وأصدروا بيانا طالبوا فيه بعدم تعطيل العمل بأحكام الدستور والاحتكام إلى الخيارات التي نصت عليها مواده.



وقالت صحيفة الأنباء، أن الديوان الملكي السعودي ذكر أن الرئيس الأميركي جو بايدن سيزور المملكة يومي 15 و16 يوليو المقبل بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.



وتأتي الزيارة لبحث أوجه التعاون بين البلدين الصديقين، ومناقشة سبل مواجهة التحديات التي تواجه المنطقة والعالم.



وأضاف البيان أن جدول الزيارة في يومها الثاني يتضمن حضور الرئيس بايدن قمة مشتركة دعا إليها خادم الحرمين الشريفين قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعاهل الاردن الملك عبدالله الثاني، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.



أمريكيًّا، قال البيت الأبيض في بيان حول الجولة الاولى في الشرق الأوسط لجو بايدن كرئيس، إن «امن الطاقة» سيكون محورا رئيسيا في الزيارة، إلا أن مسؤولين اميركيين أشاروا الى أن للجولة أهدافا ديبلوماسية أوسع.



وفي صدر صحيفة الأنباء الكويتية كما في الصحف النظيرة الأخرى، جاء الموضوع الأهم محليا وهو طمأنة المواطنين على صحة وعافية ولي العهد، و ذكرت الصحيفة أنه قد تلقى ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد مساء أمس اتصالا هاتفيا من أخيه الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية الشقيقة، اطمأن خلاله على صحته، متمنيا له دوام الصحة وموفور العافية.

وقد أعرب ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد عن بالغ شكره وتقديره للامير على ما عبر عنه من طيب المشاعر وصادق الدعاء، مقدرا هذه المبادرة الأخوية المجسدة لعمق أواصر العلاقات التاريخية الوطيدة بين البلدين والشعبين الشقيقين، متمنيا له موفور الصحة والعافية.

وكان الديوان الأميري قد أصدر بيانا ظهر أمس، طمأن فيه الشعب الكويتي الوفي بأن ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، يتمتع بصحة وعافية بعد أن ألمت به، وعكة صحية احتاج على إثرها إلى راحة مؤقتة.

ومن صحيفة الأنباء الكويتية، ناقشت لجنة التعليم بمجلس الشيوخ المصري امس اقتراحا برغبة للنائبة كاميليا صبحي بشأن إصدار ميثاق للتعليم، وقالت مقدمة المقترح: «نص الدستور في مادته رقم 199 على أن «التعليم حق لكل مواطن، هدفه بناء الشخصية المصرية، والحفاظ على الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج العلمي في التفكير، وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار، وترسيخ القيم الحضارية والروحية، وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز، وتلتزم الدولة بمراعاة أهدافه في مناهج التعليم ووسائله، وتوفيره وفقا لمعايير الجودة العالمية».

وأشارت إلى أن الدولة التي تمضي بثقة وإصرار نحو الجمهورية الجديدة، «جمهورية العلم والأمل، العلم والعمل» كما قال رئيس الجمهورية، تضع التعليم على قمة الأولويات، فهو الركيزة الأساسية التي ستقوم عليها هذه الجمهورية الجديدة تحتاج إلى رؤية جديدة للتعليم تأخذ في الاعتبار المستجدات على الصعيدين العالمي والمحلى.

ومن صحيفة القبس الكويتية، كان الموضوع المتصدر هو طمأنة الكويتيين على صحة ولي العهد، بعد ذلك موضوعات محلية أخرى.

لكن التركيز في الشأن الخارجي في الصحيفة ذاتها، كان حول أوكرانيا، حيث قالت الصحيفة أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قال اليوم الأربعاء، إنه سيتعين على أوكرانيا إجراء محادثات مع روسيا في مرحلة ما من أجل محاولة إنهاء الحرب بين البلدين.

وتابع ماكرون أثناء زيارته إلى رومانيا «سيتعين على الرئيس الأوكراني والمسؤولين الأوكرانيين التفاوض مع روسيا».

وذكر مصدران دبلوماسيان، أن ماكرون وصل رومانيا أمس الثلاثاء، في جولة تستغرق ثلاثة أيام إلى الجناح الجنوبي لحلف شمال الأطلسي بما في ذلك مولدوفا، قبل أن يتوجه على الأرجح إلى كييف غداً الخميس في زيارة مع المستشار الألماني أولاف شولتس ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي.

أعلنت مجموعة «غازبروم» الروسية العملاقة أمس الثلاثاء خفض شحناتها من الغاز إلى ألمانيا عبر خط أنابيب «نورد ستريم» بأكثر من 40 في المئة يوميا، نظرا لعدم تسلّمها المعدات الضرورية من شركة سيمنز الألمانية.

وقالت المجموعة الروسية في بيان نشرته على «تليجرام» «لا يمكن ضمان شحنات الغاز بواسطة خط أنابيب نورد ستريم إلا بما تصل كميته إلى 100 مليون متر مكعّب من الغاز يوميا بدلا من 167 مليون متر مكعّب يوميا كما كان مخططا».

ومن بين الأسباب، عدم توافر ضواغط من شركة سيمنز إذ «لا يمكن في الوقت الحالي استخدام سوى ثلاث وحدات لضغط الغاز» في محطة الضغط بورتوفايا بالقرب من فيبورغ (شمال غرب روسيا)، حيث يجري تزويد خط «نورد ستريم».