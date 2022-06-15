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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نصائح لحماية البشرة المختلطة من الجفاف فى الصيف

بشرة
بشرة

تبحث العديد من السيدات والفتيات أصحاب البشرة المختلطة عن أفضل كريم مرطب  للبشرة المختلطة يمكن أن يستعملونه لترطيب بشرتهم ويبحثون عن المرطب الأكثر كفاءة ،وأفضل النصائح والماسكات الطبيعية لعلاج البشرة المختلطة ،لذلك نقدم لكم أفضل النصائح لحماية البشرة المختلطة من الجفاف وفقا لما نشره موقع هيلثي .

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نصائح حماية البشرة المختلطة من الجفاف

 


هناك مجموعة من النصائح التي يجب تطبيقها للعناية بالبشرة المختلطة وحمايتها من الجفاف:

تحتاج البشرة المختلطة للعناية والابتعاد التام عن التعرض للشمس ،والتدخين .

استعمال أفضل كريمات مرطبة للبشرة المختلطة وبالأخص التي تحتوي على الفيتامينات الطبيعية والزنك .
لحماية البشرة المختلطة من الجفاف يجب علينا أيضًا محاولة الابتعاد عن المياه الساخنة كونها يمكن أن تجعل الجسم خالي من الزيوت التي تتولَّى مهام ترطيب البشرة.
الحرص على تناول ما يتضمَّن مادة Omega 3 من معادن و فيتامينات والتي لها دور في ترطيب الجلد .

عدم الاستغناء عن استعمال واقي الشمس، فزيادة التعرُّض لأشعة الشمس له دور في جفاف جميع أنواع البشرة بما فيها البشرة المختلطة ،ويسبب العديد والكثير من الأمراض الجلدية ،لذلك من الأفضل استعمال واقي الشمس وارتداء قبعة للحماية بشكل أفضل من أشعة الشمس .

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